مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد الفوز على اندونيسيا.. ماذا ينتظرهم اذا كرروها مع السعودية؟

وقالت المصادر والمنصات الإعلامية الرياضية المطلعة، ان العراقي كرَّم بمبلغ 4 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز على إندونيسيا، كما رصد مكافأة كبيرة جدًا في حال تحقيق الفوز على المنتخب السعودي".وحقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على نظيره الإندونيسي بمدينة جدة ضمن الجولة الثانية من الدور الرابع ضمن منافسات للملحق الآسيوي والتي تضم أيضا المنتخب السعودي، فيما يراهن على التأهل لكأس العالم للمرة الثانية بتاريخه بعد عام 1986 في حال حقق الفوز على نظيره السعودي اليوم، فيما يدخل المنتخب السعودي باحتمالين للتأهل المباشر الفوز او التعادل، اما العراق فمحصور بخيار الفوز فقط بسبب فارق الأهداف بينه وبين .