كوريا الجنوبية تحسم وديتها أمام الباراغواي بثنائية نظيفة في سيول

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتحوا التسجيل مبكرا عن طريق إيوم جي سونغ في الدقيقة 15.ورغم محاولات الباراغواي للعودة في النتيجة، إلا أن الدفاع الكوري حافظ على تماسكه، قبل أن يعزز أوه جيو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 75، أنهى به آمال الضيوف في العودة.