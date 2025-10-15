بينهم عربي.. الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"

وتقدم صحيفة "توتوسبورت" جائزة الفتى الذهبي سنويا لأفضل لاعب كرة قدم شاب في أوروبا تحت سن 21 عاما.وضمت القائمة المختصرة للعام الجاري 2025 لاعبا عربيا واحدا، وهو الدولي إلياس بن صغير، الذي تألق في الموسم الماضي مع نادي موناكو، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من النادي الفرنسي إلى باير ليفركوزن الألماني.وشملت قائمة المرشحين للجائزة في 2025 كلا من باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيريه دوي ووارن زاير إيمري وسيني مايولو (باريس سان جيرمان)، دين هويسين (ريال مدريد)، كينان يلدز (يوفنتوس)، مايلز لويس سكيلي وإيثان نوانيري (أرسنال)، أردا غولر وفرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، جوريل هاتو وإستيفاو (تشيلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، وفيكتور فروهولت (بورتو)، لوكاس بيرجفال وآرتشي جراي (توتنهام)، مامادو سار (ستراسبورغ)، جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، رودريغو مورا (بورتو)، جيوفاني ليوني (ليفربول) وألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج).وسبق أن فاز بجائزة الفتى الذهبي لاعبون بارزون مثل ، أغويرو، إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام، وكان نجم برشلونة الحالي الدولي الإسباني لامين جمال قد توج بلقب نسخة العام الماضي.