تسريبات تكشف اسم أفضل لاعب في آسيا لعام 2025

ويتنافس للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 الثلاثي نجم والسعودي قائد ونجم ، بالإضافة إلى الماليزي عارف أيمن لاعب نادي جوهر الماليزي كذلك.ادعت صحيفة "الشرق الأوسط" أن في آسيا لعام 2025 ستكون من نصيب سالم نجم نادي والمنتخب السعودي، وذلك في حفل الجوائز الذي سينظمه .وأوضح نفس المصدر أن الدوسري حل في المركز الأول ضمن عملية التصويت بحصوله على 185 نقطة، متفوقاً على عفيف نجم نادي السد والمنتخب القطري صاحب المركز الثاني بـ 177 نقطة، ليكون بين اللاعبين فارق 8 نقاط.وإذا صح ما جاء به تسريب الوسيلة الإعلامية السعودية، فإن الدوسري سيكون على موعد مع الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عام 2022.وسيصبح الدوسري كذلك رابع لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي لمرتين في الكروي بعد كل منأكرم عفيف الذي توج بالجائزة في مناسبتين، إضافة إلى الياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف.جدير بالذكر أنه وبالإضافة إلى أفضل لاعب آسيوي لعام 2025، فإن حفل الجوائز المنظم من طرف لكرة القدم سيشهد تقديم جائزة أفضل لاعبة في آسيا، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة آسيويين محترفين خارج القارة.وسيعرف حفل الجوائز أيضاً تقديم جائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة شابة، فضلاً عن في فئتي الرجال والسيدات، وجائزة أفضل اتحاد وطني.وستستضيف المملكة العربية السعودية النسخة التاسعة والعشرين من حفل الجوائز الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البلد العربي، وذلك في حدث ينتظر أن يشد إليه أنظار الكثير من متابعي كرة القدم في القارة.