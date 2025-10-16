تسريبات تكشف اسم أفضل لاعب في آسيا لعام 2025

ويتنافس للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 الثلاثي القطري أكرم عفيف
نجم نادي السد
والسعودي سالم الدوسري
قائد ونجم نادي الهلال
، بالإضافة إلى الماليزي عارف أيمن لاعب نادي جوهر الماليزي كذلك.
ادعت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية
أن جائزة أفضل لاعب
في آسيا لعام 2025 ستكون من نصيب سالم الدوسري
نجم نادي الهلال
والمنتخب السعودي، وذلك في حفل الجوائز الذي سينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
.
وأوضح نفس المصدر أن الدوسري حل في المركز الأول ضمن عملية التصويت بحصوله على 185 نقطة، متفوقاً على عفيف نجم نادي السد والمنتخب القطري صاحب المركز الثاني بـ 177 نقطة، ليكون بين اللاعبين فارق 8 نقاط.
وإذا صح ما جاء به تسريب الوسيلة الإعلامية السعودية، فإن الدوسري سيكون على موعد مع الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عام 2022.
وسيصبح الدوسري كذلك رابع لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي لمرتين في مشواره
الكروي بعد كل منأكرم عفيف الذي توج بالجائزة في مناسبتين، إضافة إلى الياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف.
المؤتمر الصحفي الذي سبق إقامة حفل الجوائز الآسيوية
جدير بالذكر أنه وبالإضافة إلى جائزة
أفضل لاعب آسيوي لعام 2025، فإن حفل الجوائز المنظم من طرف الاتحاد الآسيوي
لكرة القدم سيشهد تقديم جائزة أفضل لاعبة في آسيا، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة آسيويين محترفين خارج القارة.
وسيعرف حفل الجوائز أيضاً تقديم جائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة شابة، فضلاً عن جائزة أفضل مدرب
في فئتي الرجال والسيدات، وجائزة أفضل اتحاد وطني.
وستستضيف المملكة العربية السعودية النسخة التاسعة والعشرين من حفل الجوائز الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البلد العربي، وذلك في حدث ينتظر أن يشد إليه أنظار الكثير من متابعي كرة القدم في القارة.