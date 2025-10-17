متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA

في بيان ورد لـ ، إن "منتخبنا الوطني تقدم مركزاً واحداً في قائمةِ التصنيفِ الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA لشهر تشرين الأول / أكتوبر الحالي ليستقرَ في المركز 57".وتابع، أنه "وفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ، فقد استقر المنتخبُ الوطنيُّ في المركز (57) بمجموع (1428.69) نقطة، وحافظَ منتخبنا الوطنيُّ على موقعه السابع على المُستوى ، وجاءَ بعد منتخباتِ وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر وأوزبكستان، متجاوزاً منتخباتَ والأردن والإمارات وإندونيسيا".وأشار الى أن "منتخبنا الوطنيُّ كان قد أنهى منافساتُ الملحق الآسيويّ المؤهل لمونديال 2026، بفوزٍ على إندونيسيا 1-0، وتعادلٍ أمام السعودية 0-0، ليدخل في الدورِ الخامس من المنافساتِ بمواجهتين فاصلتين أمام الإمارات لتحديدِ المتأهلِ إلى المُلحق العالميّ، إذ سيخوض مباراتين أمام الإمارات يومي 13 و 18 من شهر تشرين الثاني / المُقبل".