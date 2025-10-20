برشلونة يعترض على التحكيم قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وقال في تصريحات صحفية: "الحكام يكونون أكثر صرامة معنا دائما، ويذهبون إلى أقصى الحدود في قراراتهم ضد برشلونة. الفوز معنا يكون أكثر تعقيدا، لكنه يمنحنا شعورا أكبر بالرضا".وأضاف أن ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق برشلونة، مؤكدا أن الفريق "كافح ضد العديد من الصعوبات" خلال المباريات الأخيرة.كما تطرق ديكو إلى الجدل الذي رافق احتفال المدرب بعد هدف الفوز على جيرونا في الدقيقة 94، قائلا: "ما حدث كان لحظة عاطفية لا يمكن السيطرة عليها. فليك شخص متزن ومحافظ، لكن تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة يجعل الجميع يحتفلون بجنون، وهذا طبيعي في كرة القدم."وعن المنتظر أمام ، شدد ديكو على أن اللقاء، رغم أهميته الكبيرة، لن يكون حاسما في سباق : "الفوز أو الخسارة أو التعادل في الكلاسيكو لن يحدد البطل. إنها أفضل مباراة في العالم، الجميع يشاهدها، لكنها ليست نهاية الموسم."وختم حديثه قائلا إن برشلونة "يدرك الجوانب التي تحتاج إلى التحسين" ومستعد لمواجهة دون أعذار، مؤكدا أن الفريق يمر بفترة من العمل الجاد والتحضير الذهني للمباراة.يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة الأحد المقبل في 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.وكان برشلونة اعتلى الصدارة مؤقتا بعد فوزه على جيرونا السبت الفائت بنتيجة 2–1، قبل أن يستعيدها ريال مدريد إثر انتصاره في الجولة ذاتها أمام خيتافي بهدف دون رد.