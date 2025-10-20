الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
برشلونة يعترض على التحكيم قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد
برشلونة يعترض على التحكيم قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد
رياضة
2025-10-20 | 05:09
المصدر:
روسيا اليوم
304 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام
ريال مدريد
وجه المدير الرياضي لبرشلونة
ديكو
انتقادات لاذعة للتحكيم الإسباني، معتبرا أن القرارات التحكيمية أصبحت أكثر قسوة تجاه
النادي الكتالوني
.
وقال
ديكو
في تصريحات صحفية: "الحكام يكونون أكثر صرامة معنا دائما، ويذهبون إلى أقصى الحدود في قراراتهم ضد برشلونة. الفوز معنا يكون أكثر تعقيدا، لكنه يمنحنا شعورا أكبر بالرضا".
وأضاف أن
إدارة النادي
ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق برشلونة، مؤكدا أن الفريق "كافح ضد العديد من الصعوبات" خلال المباريات الأخيرة.
كما تطرق ديكو إلى الجدل الذي رافق احتفال المدرب
هانز فليك
بعد هدف الفوز على جيرونا في الدقيقة 94، قائلا: "ما حدث كان لحظة عاطفية لا يمكن السيطرة عليها. فليك شخص متزن ومحافظ، لكن تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة يجعل الجميع يحتفلون بجنون، وهذا طبيعي في كرة القدم."
وعن
الكلاسيكو
المنتظر أمام
ريال مدريد
، شدد ديكو على أن اللقاء، رغم أهميته الكبيرة، لن يكون حاسما في سباق
الدوري الإسباني
: "الفوز أو الخسارة أو التعادل في الكلاسيكو لن يحدد البطل. إنها أفضل مباراة في العالم، الجميع يشاهدها، لكنها ليست نهاية الموسم."
وختم حديثه قائلا إن برشلونة "يدرك الجوانب التي تحتاج إلى التحسين" ومستعد لمواجهة
ريال
مدريد
دون أعذار، مؤكدا أن الفريق يمر بفترة من العمل الجاد والتحضير الذهني للمباراة.
يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة الأحد المقبل في 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.
وكان برشلونة اعتلى الصدارة مؤقتا بعد فوزه على جيرونا السبت الفائت بنتيجة 2–1، قبل أن يستعيدها ريال مدريد إثر انتصاره في الجولة ذاتها أمام خيتافي بهدف دون رد.
قبل الكلاسيكو.. هويسن يصدم ريال مدريد
07:24 | 2025-10-08
ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام ريال سوسييداد
12:58 | 2025-09-13
هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟
04:42 | 2025-10-02
برشلونة في أزمة قبل الكلاسيكو المرتقب
13:54 | 2025-10-08
ريال مدريد
برشلونة
كلاسيكو
النادي الكتالوني
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
إدارة النادي
سومرية نيوز
هانز فليك
الكلاسيكو
موقف مشاركة رافينيا وتوريس ضد ريال مدريد
06:21 | 2025-10-20
بداية موفقة للعراق في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية
05:44 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
اليوم.. الشرطة يواجه الاتحاد السعودي في بغداد بحثاً عن الفوز الأول آسيوياً
04:02 | 2025-10-20
ريال مدريد يهزم خيتافي وينتزع صدارة الليغا
17:30 | 2025-10-19
"الفيفا" يهدي بثا مجانيا لهذه المباراة.. اليك الطريقة
13:08 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
22.65%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
محليات
19.93%
10:19 | 2025-10-18
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
10:19 | 2025-10-18
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
أخبار الطقس
17.94%
01:50 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
01:50 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
رياضة
17.57%
09:21 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
09:21 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
اقتصاد
13.66%
09:41 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-10-19
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
سياسة
8.26%
10:40 | 2025-10-19
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
10:40 | 2025-10-19
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
