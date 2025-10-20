فضيحة ديون برشلونة تهز البيت الكتالوني: صفقات بملايين لم تُسدد بعد

ورغم الجهود التي يبذلها الرئيس منذ توليه المهمة لإعادة التوازن المالي، فإن الوضع لا يزال بعيدًا عن الاستقرار. فقد أنهى النادي الموسم الماضي بخسارة صافية قدرها 17 مليون يورو بعد خصم ، وفق ما أعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة.وفي الاجتماع ذاته، كشفت تفاصيل الديون المستحقة لصالح أندية أخرى نتيجة صفقات لم تسدد بالكامل بعد. ورغم أن تأجيل الدفعات يعد أمرًا معتادًا في سوق الانتقالات، فإن الأرقام الجديدة تعكس هشاشة مالية متواصلة داخل النادي.ومن بين أبرز الديون، يدين برشلونة بـ13 مليون يورو لمانشستر سيتي نظير صفقة فيران توريس، و10 ملايين يورو لبايرن مقابل ، وهي صفقة ما زالت تثير جدلًا واسعًا بسبب تكلفتها المرتفعة.كما يتوجب على بطل دفع 19 مليون يورو لنادي لايبزيغ الألماني عن صفقة داني أولمو، إضافة إلى 15 مليونًا أخرى على المدى الطويل. فيما يدين النادي بـ17 مليون يورو لأتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل المهاجم الشاب فيتور روكي.تقدر الديون الإجمالية للنادي الكتالوني تجاه الأندية الأوروبية بنحو 159 مليون يورو، موزعة على دفعات مستقبلية تشمل عشرات الصفقات التي أبرمها النادي خلال السنوات الأخيرة.ولا يزال برشلونة مدينًا بـ24.5 مليون يورو لإشبيلية لإتمام صفقة جول كوندي، بينما ينتظر نادي بوردو الحصول على 359 ألف يورو من حقوق التكوين، ويحصل نادي لابريد إف سي الهاوي على 80 ألف يورو فقط.كما ينتظر نادي رين الفرنسي مبلغ 32 ألف يورو ضمن بنود صفقة رافينيا المنتقل من ليدز إلى برشلونة، وهي صفقة لا تزال تكلف النادي الإسباني 42 مليون يورو إضافية لإنهاء التزاماته مع النادي الإنجليزي.وتؤكد هذه الأرقام أن إدارة لابورتا ما زالت تواجه تحديًا كبيرًا لإغلاق ملفات مالية معقدة تمتد عبر قارات عدة، وسط ضغوط اللعب المالي النظيف التي تفرضها " " واستحقاقات الدائنين، في وقت يحاول فيه النادي الحفاظ على توازنه دون المساس بطموحاته الرياضية.