رونالدو يتسبب بأزمة في الهند

وكشف رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي جوا، أن النادي تكبد خسائر مالية كان يمكن تفاديها في حال مشاركة ، قائلا: "غياب أثر على حجم الرعايات، فوجوده كان سيجذب المزيد من الدعم من الشركات الراعية، لكننا ما زلنا نحصل على بعض الرعايات رغم غيابه".وكان مدرب النصر، جيسوس، قد قرر استبعاد رونالدو من الرحلة إلى الهند لإراحته قبل استحقاقات المقبلة، كما استثناه من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية.ويغيب "الدون" بذلك عن مواجهة جوا، بعد غيابه في المباراتين السابقتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي.ويسعى النصر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى الدور التالي، فيما يحتل جوا المركز الأخير في المجموعة بعد خسارتين متتاليتين.ويواصل رونالدو تقديم أداء لافت هذا الموسم مع النصر، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات، وساهم في بلوغ فريقه نهائي ، حيث أحرز هدفاً في النهائي الذي خسره النصر بركلات الترجيح.