ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

وتواجد ضمن قائمة المرشحين النهائيين للحصول على في (MLS) لموسم 2025.وكان فاز العام الماضي بجائزة لاندون لأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2024.ويعد ميسي أحد المرشحين الخمسة النهائيين للجائزة مرة أخرى، إلى جانب (لوس أنجلوس إف سي)، وأندرس دراير (سان إف سي)، وإيفاندر (سينسيناتي إف سي)، وسام سوريدج (ناشفيل إس سي).وتصدّر ميسي قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم من حيث الأهداف (29) والتمريرات الحاسمة (19).ويكمل المرشحون الأربعة الآخرون قائمة أفضل خمسة هدافين، لكن دراير وإيفاندر هما الوحيدان اللذان احتلا أيضًا مركزًا بين أفضل خمسة لاعبين من حيث التمريرات الحاسمة.يذكر أن ميسي مدد تعاقده يوم الخميس مع لثلاث سنوات مقبلة، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028.