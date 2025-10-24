تقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من ، في قمة تجمع المتصدر صاحب الـ24 نقطة، بوصيفه برشلونة الذي يملك 22 نقطة، بعدما تفوق على الفريق الملكي في أربع مواجهات خلال الموسم الماضي.على مدار مسيرته كلاعب، واجه ألونسو برشلونة 30 مرة: منها 20 مباراة مع ، و6 مع ، واثنتان مع ، واثنتان مع تحت قيادة .وخلال مبارياته العشرين بقميص ريال مدريد أمام برشلونة، حقق ألونسو 5 انتصارات و6 تعادلات، وتلقى 9 هزائم، وفقاً لما ذكرته صحيفة .