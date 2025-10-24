السجن لرياضية فرنسية بتهمة الاحتيال والسرقة

واعترفت سيمون، الفائزة بكأس العالم لعام 2023 وأبرز آمال في حصد ميدالية أولمبية، أمام محكمة ألبيرفيل بكل التهم الموجهة إليها، مقدمة اعتذارها لزميلتها جوستين برايساز-بوشيه وللمعالج الفيزيائي للفريق، اللذين كانا ضحيتي عمليات الاحتيال.وقالت سيمون أمام المحكمة: "أنا آسفة... لا أستطيع تفسير تصرفي. اضطررت للعمل مع طبيب نفسي لفهم ما حدث والتعافي منه."من جانبه، أعلن للتزلج أن لجنته التأديبية ستجتمع قريبًا لبحث القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق اللاعبة.وأشار ممثلو الادعاء إلى أن عمليتي الاحتيال تمتا باستخدام بطاقات مصرفية تخص الضحيتين. وكانت سيمون قد نفت في عام 2023 ارتكابها أي مخالفة، مدعية أن اسمها استُخدم دون علمها، وأنها تقدمت بشكوى تتعلق بسرقة هويتها.وتعد هذه القضية ضربة قوية لرياضة الثنائي الفرنسي قبل انطلاق الشتوي المقرر في 6 فبراير المقبل، خاصة أن سيمون (29 عامًا) تُعد من أبرز نجمات اللعبة بعد فوزها بعشر ميداليات ذهبية في بطولات العالم.