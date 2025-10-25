الصفحة الرئيسية
التالي
عشرين
من
03:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544969-638970075760461864.jpg
ماذا قال ألونسو عن كلاسيكو الاحد وتصريحات لامين؟.. هذه التفاصيل
رياضة
2025-10-25 | 12:45
24 شوهد
صرح الإسباني
تشابي ألونسو
المدير الفني
لفريق
ريال مدريد
، بأن تعليقات برشلونة لا يمكن الرد عليها وتحليلها وسنكتفي بأرض الملعب في إشارة إلى تصريحات لامين جمال قبل مباراة
الكلاسيكو
.
يستضيف
ريال مدريد
منافسه الأزلي برشلونة مساء غد الحد على ملعب "
سانتياغو بيرنابيو
"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري "لا ليغا".
وقبل مباراة
الكلاسيكو
، بدأ لامين جمال، جناح برشلونة، فأشعل الأجواء وزاد من التوتر والعداوة بزعمه أن
ريال
مدريد
"يسرق ويتذمر طوال الوقت" في إشارة على حد قوله إلى أن الفريق الملكي يفوز بمساعدة التحكيم ويهاجم الحكام في الآن نفسه.
وعقد
تشابي ألونسو
اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة "الكلاسيكو"، لكن أسئلة الصحفيين تركزت على تصريحات لامين جمال، إلا ان مدرب ريال مدريد رفض في البداية الخوض في هذا الجدل.
وقال ألونسو: "تريدون معرفة رأيي في تعليقات جمال؟ كما قلت، إنها مباراة مهمة بما فيه الكفاية، لديها كل المقومات لتكون مثيرة، وهذا ما يثير حماسنا وهو أمر كاف للحديث عنها دون التطرق إلى مواضيع أخرى".
وأضاف: "لن أعلق على تصريحات لامين جمال، الكثير من تعليقات لاعبي برشلونة تم تداولها وبطبعي لا أريد التعليق على كل شيء، الأهم بالنسبة لي هو ما سيحصل على أرض الملعب، هذا الأمر هو الذي سيحسم صراع الكلاسيكو بيننا".
وقالت بعض الصحف المدريدية إن ألونسو كان منزعجا من الجدل الذي لم يتوقف حول تصريحات لامين جمال المهاجمة للريال والتي تتهم بصريح العبارة الفريق بالسرقة، إلا أنه رفض الرد على ذلك.
وقال
تشابي
ألونسو: "علينا أن نكون مستعدين، وأن نلعب على أعلى مستوى، وأن نتحلى بالطاقة اللازمة. لا أفكر في أي شيء آخر غير الملعب، تعليقات برشلونة لا يمكن الرد عليها وتحليلها، سنكتفي بأرض الملعب".
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات وتعادل واحد، في حين يأتي برشلونة ثانيا برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وخسارة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
