أول تعليق لمفتي السعودية بعد تعيينه

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال الفوزان: إن " واللجنة الدائمة للفتوى تضطلع بمهمة عظيمة في تبصير الناس بأمور دينهم، امتثالا لقول الله : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)".وأثنى الفوزان على "ما قام به سلفه الراحل الشيخ آل الشيخ، طيلة عمله بمنصب المفتي العام ورئاسة هيئة كبار العلماء حتى توفاه الله في هدى وسداد، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم".وأصدر الملك السعودي ، قبل أيام، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية .