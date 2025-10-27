بعد الفوز على برشلونة.. اليك موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وحل برشلونة ضيفا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من وسجل ثنائية وجود بيلينغهام بينما سجل هدف برشلونة الوحيد فيرمن .وقد ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في صدارة ترتيب لكرة القدم بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في الوصافة.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع في الجولة الحادية عشر من على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم السبت المقبل 1 تشرين الثاني المقبل.