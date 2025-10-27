الصفحة الرئيسية
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
بعد الفوز على برشلونة.. اليك موعد مباراة ريال مدريد القادمة
رياضة
2025-10-27 | 10:11
السومرية نيوز
– رياضة
حقق
ريال مدريد
الفوز على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد في إطار منافسات
بطولة الدوري الإسباني
للموسم الحالي 2025-2026.
وحل برشلونة ضيفا على
ريال مدريد
ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من
الليغا
الإسبانية
وسجل ثنائية
ريال
مدريد
كيليان مبابي
وجود بيلينغهام بينما سجل هدف برشلونة الوحيد فيرمن
لوبيز
.
وقد ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في صدارة ترتيب
الدوري الاسباني
لكرة القدم بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في الوصافة.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع
فالنسيا
في الجولة الحادية عشر من
الدوري الإسباني
على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم السبت المقبل 1 تشرين الثاني المقبل.
تعديل موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال
14:55 | 2025-09-08
مباراة ريال مدريد مساء اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
03:29 | 2025-08-30
إصابة مبابي تثير قلق ريال مدريد بعد مباراة فرنسا
06:28 | 2025-10-11
انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني
11:15 | 2025-10-26
ريال
برشلونة
بطولة الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
الدوري الاسباني
السومرية نيوز
جود بيلينغهام
كيليان مبابي
سومرية نيوز
ريال مدريد
فضيحة رياضية تهز تركيا
10:45 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
رسمياً.. الكهرباء يعلن قبول استقالة مدربه راضي شنيشل
05:51 | 2025-10-27
اليوم.. ليوث الرافدين يفتتحون مشوار بطولة غرب آسيا للناشئين بمواجهة السعودية
05:29 | 2025-10-27
الزوراء يبحث عن أول فوز في دوري نجوم العراق بمواجهة القاسم الليلة
04:17 | 2025-10-27
أول تعليق لمفتي السعودية بعد تعيينه
14:35 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.58%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
23.76%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
17.25%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
"زينب يوسف" تلتحق بأقرانها في المحتوى الهابط.. نشرت محتوى مخل
محليات
16.49%
12:26 | 2025-10-25
"زينب يوسف" تلتحق بأقرانها في المحتوى الهابط.. نشرت محتوى مخل
12:26 | 2025-10-25
المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان
محليات
8.98%
14:16 | 2025-10-25
المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان
14:16 | 2025-10-25
السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات
محليات
8.93%
05:37 | 2025-10-26
السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات
05:37 | 2025-10-26
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!
03:55 | 2025-10-27
مسؤول حماية مرشحة يعتدي على سائق "تك تك" جنوبي بغداد
08:32 | 2025-10-26
نزاع عشائري عنيف في ذي قار والقوات الأمنية تتدخل
06:04 | 2025-10-26
انفجار ونار هائلة في مستودع نفطي بالبصرة.. ومعلومات عن "وفيات ومفقودين" (فيديو)
03:10 | 2025-10-26
افتح حساب زناگين في المصرف الاهلي قبل 30-11
14:32 | 2025-10-25
بالفيديو.. حماية احد المرشحين للانتخابات يعتدون على مواطن في ديالى
06:03 | 2025-10-25
لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)
03:10 | 2025-10-25
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
16:00 | 2025-10-24
عراقي يشيد بـ"أناقة" الدعايات الانتخابية في أربيل: "تريدلك أخو خيته يخلي اللافتة بالجزرة"
08:48 | 2025-10-24
