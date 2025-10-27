العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا

– رياضة

تلقى منتخبنا الوطني للناشئين خسارة أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، في افتتاح بطولة تحت 17 عاماً، المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 32 من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب منتخبنا منتظر حيدر من إدراك التعادل، قبل أن يحسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 96.

