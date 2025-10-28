الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545262-638972557363136450.jpg
أحمد عبد الجبار مدرباً لفريق الكهرباء بكرة القدم
رياضة
2025-10-28 | 09:41
165 شوهد
أعلن
نادي الكهرباء الرياضي
، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع
أحمد عبد الجبار
مدرباً لفريقه الكروي المشارك في
دوري نجوم العراق
.
وذكر بيان مقتضب للنادي، أنه "شكل لجنة فنية لاختيار المدرب المناسب، ووقع الاختيار على المدرب
أحمد عبد الجبار
لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المستقيل
راضي شنيشل
".
وأضاف، أن "المدرب أحمد
عبد الجبار
سبق له قيادة
فريق الكرخ
وحقق معه نتائج جبدة، ويتولى حالياً مهمة مساعد مدرب منتخب الشباب".
