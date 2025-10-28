حارس إنتر ميلان يتسبب في مقتل رجل مسن

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، كان في طريقه إلى مركز تدريبات "النيراتزوري" في أبيانو جينتيلي، عندما اصطدم بالرجل على طريق فيا بيرغامو في بلدة فينيغرو (مقاطعة كومو)، عند الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي.وأفادت المصادر بأن الرجل الذي يبلغ من العمر 81 عاما وكان يستقل كرسيا كهربائيا متحركا، وعانى نوبة طبية مفاجئة في لحظات قبل الاصطدام، ما حال دون قدرته على تجنب حركة المرور القادمة.وعلى الفور، غادر مارتينيز سيارته وهرع لتقديم الإسعافات الأولية، كما وصلت فرق الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياة الرجل، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.وأشارت التقارير إلى أن الحارس البالغ من العمر 27 عاما أصيب بصدمة نفسية شديدة جراء الحادث، لكنه لم يصب بأذى جسدي.وباشرت الشرطة الإيطالية تحقيقا في ملابسات الواقعة.وفي أعقاب الحادث، قرر نادي إنتر إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر ظهر الثلاثاء مع المدرب كريستيان تشيفو.ومن المقرر أن يخوض إنتر مواجهته المقبلة أمام على ملعب "سان سيرو" في ميلانو مساء غد الأربعاء.وكان مارتينيز، الذي يعتبر حاليا الحارس الثاني في إنتر خلف السويسري ، قد جلس على مقاعد البدلاء في الخسارة الأخيرة للفريق أمام (1-3) السبت الماضي.وخلال الموسم الحالي، شارك مارتينيز في مباراتين فقط ضمن ، كانتا أمام ساسولو وكالياري الشهر الماضي.يذكر أن مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان قادما من جنوى في صيف 2024.