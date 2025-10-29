بعد الكلاسيكو.. برشلونة يضع ريال مدريد في مرمى العقوبات

والتقى الفريقان في ضيافة على ملعبه التاريخي "سانتياغو برنابيو"، وحسم المباراة بهدفي الفرنسي والإنجليزي ، في قمة الجولة العاشرة من المسابقة ليعزز صدارته لجدول الترتيب بـ27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة حامل اللقب وأقرب ملاحقيه.وفي هذا الصدد، أعدت تقريراً مفصلاً بشأن الهتافات المسيئة التي سمعت خلال الأخير، وكانت جميعها موجهة ضد برشلونة وبعضها حدث حتى قبل انطلاق المباراة.قالت صحيفة " " الكتالونية إن رابطة رصدت هتافات من الجهة الجنوبية في ملعب البرنابيو، التي احتضنت عدداً كبيراً من جماهير أصحاب الأرض قبل 35 دقيقة كاملة من انطلاقة المباراة، عندما رددوا بشكل جماعي "برشلونة الحقير.. برشلونة الحقير" لمدة 10 ثوانٍ.وقبل 33 دقيقة من انطلاق المباراة، رددت نفس المجموعة في المدرج ذاته هتافاً قالوا فيه: "من يكون برشلونياً فهو شخص ناقص العقل"، قبل تكراره من جديد بعد 10 دقائق ولمدة 10 ثوانٍ أيضاً.