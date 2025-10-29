0 ألقاب رسمية و14 إخفاقاً.. حصيلة "مُخزية" لرونالدو مع النصر السعودي!

ورغم محاولاته في الشوط الثاني لإعادة فريقه إلى أجواء المباراة، إلا أن تمريراته لم تُترجم إلى أهداف، حيث صنع فرصة وحيدة فقط، وسدد خمس مرات بينها تسديدة واحدة على المرمى، ولم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد سوى ثلاث مرات، بنسبة تمرير ناجحة بلغت 83%.وبلغت قيمة الأهداف المتوقعة لرونالدو في اللقاء (0.19)، وهي ثاني أعلى نسبة في فريقه بعد ، إلا أن النجم فشل مجددًا في التسجيل.منذ انتقاله إلى صفوف النصر في يناير 2023، خسر 14 بطولة رسمية مع الفريق، بينها ثلاث نهائيات خرج منها خالي الوفاض: 2023-2024، وكأس السوبر 2024، وسوبر 2025.أما اللقب الوحيد الذي حققه مع الفريق فكان 2023، وهي بطولة غير معترف بها رسميًا ضمن بطولات أو الفيفا، ما يعني أن لم يرفع أي لقب رسمي منذ 2021 مع .ورغم احتفاظه بحضوره التهديفي المميز، فإن رونالدو لا يزال يفتقر إلى الألقاب الكبرى في تجربته ، في وقت يبقى أمله الأخير هذا الموسم في دوري أبطال آسيا 2 أو الذي يتصدره النصر حاليًا.