"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545348-638973443425511760.png
فينيسيوس يعتذر من ألونسو بعد أزمة الكلاسيكو.. "تغلبني العاطفة"
رياضة
2025-10-29 | 10:17
145 شوهد
وجه الجناح البرازيلي
فينيسيوس جونيور
، نجم
ريال مدريد
، رسالة اعتذار عما بدر منه في مباراة
كلاسيكو
الدوري الإسباني
ضد برشلونة.
وأبدى
فينيسيوس
غضبه تجاه مدربه الإسباني
تشابي ألونسو
بعد تبديله بزميله
رودريغو
في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز بها
ريال مدريد
2-1، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من
الدوري الإسباني
.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرازيلي وجّه كلمات غاضبة إلى ألونسو بعد استبداله، وهدد بالرحيل عن الفريق.
كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم أود أن أعتذر لجميع مشجعي
ريال
مدريد
، عن ردة فعلي عند استبدالي في
الكلاسيكو
".
وأضاف: "كما فعلت بالفعل شخصيا خلال تدريب اليوم، أود أيضا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".
وأوضح: "أحيانا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي.. شخصيتي التنافسية تنبع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".
وأتم: "أعد بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".
وكان النجم البرازيلي قد غادر أرضية الملعب، متجها إلى
غرفة
الملابس بسبب غضبه من قرار استبداله، لكنه سرعان ما عاد قبل نهاية اللقاء للجلوس على مقاعد البدلاء.
وشارك فيني (25 عاما) في 13 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.
طليقة عاطف كامل: انفصالنا قديم والأزمة القلبية بسبب زوجته الثانية
07:26 | 2025-08-26
استطلاع: أغلبية لبنانية ترفض المساس بـ"سلاح حزب الله" دون استراتيجية دفاعية
05:16 | 2025-08-11
برشلونة في أزمة قبل الكلاسيكو المرتقب
13:54 | 2025-10-08
ارتفاع أغلب بورصات الخليج في ختام التداولات بدعم صعود النفط
14:18 | 2025-10-15
فينيسيوس
الونسو
الكلاسيكو
اعتذار
فينيسيوس جونيور
الدوري الإسباني
تشابي ألونسو
ريال مدريد
البرازيل
رودريغو
رونالدو يعلق على إقصاء النصر عن كأس ملك السعودية: نقف شامخين
11:59 | 2025-10-29
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة الكويت ببطولة كأس غرب آسيا اليوم
10:25 | 2025-10-29
كأس غرب آسيا للناشئين.. العراق يبحث عن الفوز الأول أمام الكويت
04:46 | 2025-10-29
0 ألقاب رسمية و14 إخفاقاً.. حصيلة "مُخزية" لرونالدو مع النصر السعودي!
04:12 | 2025-10-29
بعد الكلاسيكو.. برشلونة يضع ريال مدريد في مرمى العقوبات
04:11 | 2025-10-29
بينها الشرطة.. انطلاق مواجهات الجولة السادسة من دوري النجوم اليوم
03:24 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
39.23%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.3%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
11.75%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
11.53%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
10.78%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.42%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.