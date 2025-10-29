فينيسيوس يعتذر من ألونسو بعد أزمة الكلاسيكو.. "تغلبني العاطفة"

وأبدى غضبه تجاه مدربه الإسباني بعد تبديله بزميله في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز بها 2-1، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من .وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرازيلي وجّه كلمات غاضبة إلى ألونسو بعد استبداله، وهدد بالرحيل عن الفريق.كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم أود أن أعتذر لجميع مشجعي ، عن ردة فعلي عند استبدالي في ".وأضاف: "كما فعلت بالفعل شخصيا خلال تدريب اليوم، أود أيضا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".وأوضح: "أحيانا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي.. شخصيتي التنافسية تنبع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".وأتم: "أعد بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".وكان النجم البرازيلي قد غادر أرضية الملعب، متجها إلى الملابس بسبب غضبه من قرار استبداله، لكنه سرعان ما عاد قبل نهاية اللقاء للجلوس على مقاعد البدلاء.وشارك فيني (25 عاما) في 13 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.