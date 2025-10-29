فينيسيوس يعتذر من ألونسو بعد أزمة الكلاسيكو.. "تغلبني العاطفة"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فينيسيوس يعتذر من ألونسو بعد أزمة الكلاسيكو.. "تغلبني العاطفة"

رياضة

2025-10-29 | 10:17
فينيسيوس يعتذر من ألونسو بعد أزمة الكلاسيكو.. &quot;تغلبني العاطفة&quot;
145 شوهد

وجه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة اعتذار عما بدر منه في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد برشلونة.

وأبدى فينيسيوس غضبه تجاه مدربه الإسباني تشابي ألونسو بعد تبديله بزميله رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز بها ريال مدريد 2-1، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرازيلي وجّه كلمات غاضبة إلى ألونسو بعد استبداله، وهدد بالرحيل عن الفريق.
كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد، عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو".
وأضاف: "كما فعلت بالفعل شخصيا خلال تدريب اليوم، أود أيضا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".
وأوضح: "أحيانا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي.. شخصيتي التنافسية تنبع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".
وأتم: "أعد بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".
وكان النجم البرازيلي قد غادر أرضية الملعب، متجها إلى غرفة الملابس بسبب غضبه من قرار استبداله، لكنه سرعان ما عاد قبل نهاية اللقاء للجلوس على مقاعد البدلاء.
وشارك فيني (25 عاما) في 13 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو يعلق على إقصاء النصر عن كأس ملك السعودية: نقف شامخين
11:59 | 2025-10-29
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة الكويت ببطولة كأس غرب آسيا اليوم
10:25 | 2025-10-29
كأس غرب آسيا للناشئين.. العراق يبحث عن الفوز الأول أمام الكويت
04:46 | 2025-10-29
0 ألقاب رسمية و14 إخفاقاً.. حصيلة "مُخزية" لرونالدو مع النصر السعودي!
04:12 | 2025-10-29
بعد الكلاسيكو.. برشلونة يضع ريال مدريد في مرمى العقوبات
04:11 | 2025-10-29
بينها الشرطة.. انطلاق مواجهات الجولة السادسة من دوري النجوم اليوم
03:24 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
39.23%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.3%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
11.75%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
11.53%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
10.78%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
10.42%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
Play
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
Play
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
Play
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
Play
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
Play
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
Play
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
Play
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
Play
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
Play
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
Play
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.