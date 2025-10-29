تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة الكويت ببطولة كأس غرب آسيا اليوم

وتضمنت التشكيلة: " بحراسة المرمى، وعلي حسن، ومنتظر حيدر، والأمير علي، وأنس ، ومحمد جميل، ومالك عمر، وسجاد خلف، وحيدر عقيل، وعلي عامر، ومصطفى علي، بقيادة المدرب زاركو".ادناه التشكيلة: