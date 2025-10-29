الصفحة الرئيسية
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545349-638973451336693305.jpg
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة الكويت ببطولة كأس غرب آسيا اليوم
رياضة
2025-10-29 | 10:25
224 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة نظيره
الكويتي
مساء اليوم الأربعاء، في بطولة
كأس غرب آسيا
دون 17 عاماً.
وتضمنت التشكيلة: "
أسامة حسين
بحراسة المرمى، وعلي حسن، ومنتظر حيدر، والأمير علي، وأنس
رسول
، ومحمد جميل، ومالك عمر، وسجاد خلف، وحيدر عقيل، وعلي عامر، ومصطفى علي، بقيادة المدرب
خوسيه
زاركو".
ادناه التشكيلة:
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
منصةْX
منصةْX
منتخب
الناشئين
السومرية نيوز
كأس غرب آسيا
سومرية نيوز
أسامة حسين
محمد جميل
بطولة كأس
السومرية
غرب آسيا
