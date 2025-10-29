رونالدو يعلق على إقصاء النصر عن كأس ملك السعودية: نقف شامخين

وقد استضاف ملعب "الأول بارك" في أمس الثلاثاء، مباراة دور الـ16 التي شهدت سيطرة اتحادية على مستوى الأهداف، حيث سجل الهدف الأول (د.15)، وأضاف حسام عوار الهدف الثاني (د.45+2)، بينما اكتفى النصر بهدف وحيد سجله البرازيلي أنجيلو في الدقيقة 30.وفي أول تعليق له على هذه الخسارة المؤلمة والإقصاء المرير، نشر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له مع زملائه في وأرفقها بتعليق جاء فيه: "نحن نقف شامخين، نتعلم، ونتقدم للأمام معاً".ويأتي هذا الإقصاء ليجدد "كابوس الألقاب" الذي يلاحق رونالدو منذ وصوله إلى النصر في يناير 2023.وخلال الموسمين الماضيين (2023–2024 و2024–2025)، فشل النصر في حصد أي من الألقاب المحلية الكبرى (الدوري، ، وكأس السوبر)، إضافة إلى توديعه دوري أبطال .وفي الموسم الحالي (2025–2026)، تبددت آمال رونالدو في تحقيق لقبه الأول مع النادي بعد الخروج من كأس الملك، مما يضاعف الضغوط عليه وعلى الفريق في باقي المسابقات.