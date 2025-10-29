العراق يتغلب على الكويت برباعية في كأس غرب آسيا

وتمكّن منتخبنا من إنهاء الشوط الأول متقدّماً بهدفين دون ردّ، قبل أن يُضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوزٍ عريض برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على في المملكة الأردنية الهاشمية.ويختتم منتخبنا مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب بعد غدٍ الجمعة، في آخر مباريات المجموعة.وكان منتخبنا الوطني استهل بخسارة أمام نظيره السعودي 1-2.