لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين

ويقضي روبينيو، الذي ارتدى قميص بين عامي 2005 و2008، حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات في سجن "تريمبي بي 2" بعدما أدانته عام 2022 بتهمة الاغتصاب الجماعي الذي وقع في عام 2013.ورفض القضاء البرازيلي طعنًا جديدًا قدمه روبينيو مؤخرًا، ليبقى محتجزًا في سجن بمدينة ساو لاستكمال العقوبة.ونشر "المجلس المجتمعي في تاوباتيه"، وهي منظمة غير ربحية، مقطع فيديو يظهر فيه روبينيو وهو ينفي تلقيه أي امتيازات داخل السجن قائلًا: نظامي الغذائي وجدولي اليومي مثل باقي السجناء تمامًا. لم أتناول طعامًا مختلفًا، ولم أتلق معاملة خاصة. عندما يحين وقت العمل، أقوم بما يقوم به الآخرون. يُسمح لنا بلعب كرة القدم أيام الأحد فقط عندما لا يكون هناك عمل.وأضاف اللاعب البرازيلي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": الزيارات تكون أيام السبت أو الأحد. عندما لا تأتي زوجتي بمفردها، تأتي مع أطفالي. أكبرهم يلعب، والآخران الصغيران يمكنهما المجيء. المعاملة واحدة للجميع.ونفى ما تردد عن أنه زعيم داخل السجن أو أنه يعاني من اضطرابات نفسية: يقولون إنني قائد أو أعاني من مشاكل نفسية، وهذا كذب. لم أتناول أي أدوية قط، ورغم صعوبة العيش في السجن إلا أنني محافظ على هدوئي وأقوم بكل ما يقوم به أي سجين آخر.ويسمى السجن الذي يحتجز فيه روبينيو بـ"سجن المشاهير"، حيث يضم نحو 430 سجينًا في زنازين تتراوح مساحتها بين 9 و15 مترًا مربعًا، وتسع ما يقرب من ستة أشخاص.كما يعيش لاعب السابق مع بعض المشاهير داخل السجن، بينهم سياسيون وإعلاميون بالإضافة إلى قتلة سيئي السمعة.