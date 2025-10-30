بينها القوة الجوية.. أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم

وستجري المباراة الأولى بين فريق وضيفه على الدولي عند السادسة مساءً.وفي المباراة الثانية يواجه فريق أمانة ضيفه على في العاصمة، عن الساعة السادسة مساءً.وعند الساعة الثامنة والنصف مساءً يواجه فريق ضيفه على في بغداد.اما المباراة الاخيرة يواجه فريق ضيفه النفط على ملعب الأول عند الساعة الثامنة والنصف.