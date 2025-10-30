الصفحة الرئيسية
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545407-638974124182653960.jpg
13 ميدالية.. العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
رياضة
2025-10-30 | 05:12
87 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شهدت الرياضة العراقية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالمنامة 2025 تطوراً لافتاً ومؤشراً واعداً على مستقبل مشرق، بعد أن حققت بعثتها 13 ميدالية: 3 ذهبيات، 6 فضيات، و4 برونزيات.
هذا الأداء يُعد قفزة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، ويعكس ثمار الجهود المنهجية التي تبنتها
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
، حيث ارتكزت الخطة على إعداد المنتخبات الشابة وتأهيلها عبر برامج تدريبية متكاملة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.
النجاحات الأخيرة لم تقتصر على حصاد الميداليات فقط، بل أظهرت تحسناً كبيراً في الأداء الفني والانضباط الإداري للبعثة العراقية، ما يعكس التخطيط الاستراتيجي والتوجيه القيادي
الرشيد
الذي يضع
العراق
على خريطة المنافسة القارية بثبات.
مع هذا التطور، تؤكد الرياضة العراقية أن الاستثمار في الشباب والكوادر الفنية والإدارية يمكن أن يحوّل الطموح إلى إنجازات ملموسة، وأن العراق قادر على إعادة رسم مكانته بين كبار الرياضة الآسيوية في الاستحقاقات المقبلة، وفقا للبيان.
مقالات ذات صلة
العراق يتأهل إلى نصف نهائي تيك بول في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
09:06 | 2025-10-20
دورة الألعاب الآسيوية: برونزية جديدة للعراق بالمواي تاي
07:21 | 2025-10-26
بداية موفقة للعراق في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية
05:44 | 2025-10-20
حكم عراقي يقود نزالات الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية
16:04 | 2025-09-23
13 ميدالية
العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الاستحقاق
السومرية
المنامة
اخترنا لك
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"
07:40 | 2025-10-30
شرط وحيد يقف امام انتقال أوسيمين الى برشلونة
07:20 | 2025-10-30
بينها القوة الجوية.. أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم
03:15 | 2025-10-30
تحديث ثوري يطرق أبواب كرة القدم.. باستخدام الـ"VAR"
14:06 | 2025-10-29
لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين
13:41 | 2025-10-29
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
13:20 | 2025-10-29
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
42.25%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
15.06%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
11.69%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
11.04%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.63%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
اقتصاد
9.32%
09:55 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:55 | 2025-10-29
المزيد
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
