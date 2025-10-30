13 ميدالية.. العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

هذا الأداء يُعد قفزة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، ويعكس ثمار الجهود المنهجية التي تبنتها ، حيث ارتكزت الخطة على إعداد المنتخبات الشابة وتأهيلها عبر برامج تدريبية متكاملة، بحسب بيان للجنة الأولمبية.النجاحات الأخيرة لم تقتصر على حصاد الميداليات فقط، بل أظهرت تحسناً كبيراً في الأداء الفني والانضباط الإداري للبعثة العراقية، ما يعكس التخطيط الاستراتيجي والتوجيه القيادي الذي يضع على خريطة المنافسة القارية بثبات.مع هذا التطور، تؤكد الرياضة العراقية أن الاستثمار في الشباب والكوادر الفنية والإدارية يمكن أن يحوّل الطموح إلى إنجازات ملموسة، وأن العراق قادر على إعادة رسم مكانته بين كبار الرياضة الآسيوية في الاستحقاقات المقبلة، وفقا للبيان.