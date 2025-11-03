Alsumaria Tv
غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
رونالدو يحسمها بعيداً عن "التواضع": انا افضل من ميسي

رياضة

2025-11-03 | 11:25
رونالدو يحسمها بعيداً عن &quot;التواضع&quot;: انا افضل من ميسي
255 شوهد

حسم كريستيانو رونالدو الجدل، من وجهة نظره، حول من الأفضل بينه وبين ليونيل ميسي، وذلك خلال مقابلة جديدة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، وفي عرض تمهيدي للمقابلة، التي ستُنشر يوم غد.

وردّ رونالدو دون تردد على سؤال بيرس مورغان: "يقولون إن ميسي أفضل منك، ما رأيك؟"، فأجاب كريستيانو: "هل ميسي أفضل مني؟ لا أتفق مع هذا الرأي. لا أريد أن أكون متواضعاً".

وعندما سُئل أيضاً عن كونه أول رياضي ملياردير قبل بضعة أسابيع، ردّ مازحاً: "هذا ليس صحيحاً، لقد أصبحت مليارديراً منذ سنوات عديدة (يضحك)".
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
Play
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
11:28 | 2025-11-03
القوزي يتغلب على العصا.. شاهد ما فعله طالب في احدى المدارس (فيديو)
Play
القوزي يتغلب على العصا.. شاهد ما فعله طالب في احدى المدارس (فيديو)
11:20 | 2025-11-03
انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض
Play
انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض
07:45 | 2025-11-03
بالفيديو.. العثور على ركام سفن في نهر دجلة
Play
بالفيديو.. العثور على ركام سفن في نهر دجلة
05:15 | 2025-11-03
أكثر من 570 مرشحا يتنافسون على مقاعد البصرة
Play
أكثر من 570 مرشحا يتنافسون على مقاعد البصرة
04:10 | 2025-11-03
أحمد الأسدي في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
Play
أحمد الأسدي في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
01:59 | 2025-11-03
بعد ساعات.. افتتاح مستشفى قوى الأمن للمرة الأولى بتاريخ الداخلية (فيديو)
Play
بعد ساعات.. افتتاح مستشفى قوى الأمن للمرة الأولى بتاريخ الداخلية (فيديو)
14:45 | 2025-11-02
بالفيديو.. محفل انتخابي يتحول لمعركة بالكراسي بسبب نفاذ الطعام
Play
بالفيديو.. محفل انتخابي يتحول لمعركة بالكراسي بسبب نفاذ الطعام
11:36 | 2025-11-02
في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
Play
في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
09:41 | 2025-11-02
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
Play
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
14:24 | 2025-11-01
