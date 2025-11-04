قضية اغتصاب جديدة تلاحق لاعب شهير

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها بأن سيحاكم هو وشقيقه صبري بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في صيف 2023.وقد تم فتح التحقيق بحق اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، ووجهت التهمة له وشقيقه بعد لقائهما فتاتين في حفل عام 2023.ولكن سيكون من حق وسام وشقيقه الاستئناف ضد قرار المحكمة وذلك بعدما وافق على توصية من الذي طلب في نهاية ايار الماضي، محاكمة الدولي الفرنسي السابق وشقيقه بتهمة الاغتصاب.وسبق أن تم الحكم على وسام بن يدر بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة وهو في حالة سكر في 2024.كما أن هذه ليست أول مشكلة قانونية يواجهها وسام بن يدر في الفترة الأخيرة، حيث غرم بمبلغ 90 ألف يورو من قبل محكمة نيس الجنائية بتهمة الإيذاء النفسي لزوجته المنفصل عنها.إضافة إلى ذلك أدين بن يدر بالتهرب الضربيبي خلال فترة تمثيله الإسباني من 2016 إلى 2019.يذكر أن وسام بن يدر لعب في صفوف فريق ما بين 2019 وحتى 2024، قبل أن يخوض تجربة غير ناجحة مع سباهان الإيراني في صيف 2024، ومنه انتقل إلى فريق التركي الذي يمثله حاليا ساكاريا سبور.