Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قضية اغتصاب جديدة تلاحق لاعب شهير

رياضة

2025-11-04 | 08:47
قضية اغتصاب جديدة تلاحق لاعب شهير
145 شوهد

السومرية نيوز - رياضي
يواجه الفرنسي وسام بن يدر لاعب فريق ساكارياسبور التركي لكرة القدم، تهمة الاغتصاب حيث تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها بأن وسام بن يدر سيحاكم هو وشقيقه صبري بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في صيف 2023.
وقد تم فتح التحقيق بحق اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، ووجهت التهمة له وشقيقه بعد لقائهما فتاتين في حفل عام 2023.
ولكن سيكون من حق وسام بن يدر وشقيقه الاستئناف ضد قرار المحكمة وذلك بعدما وافق قاضي التحقيق على توصية من المدعي العام الذي طلب في نهاية ايار الماضي، محاكمة الدولي الفرنسي السابق وشقيقه بتهمة الاغتصاب.
وسبق أن تم الحكم على وسام بن يدر بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة وهو في حالة سكر في 2024.
كما أن هذه ليست أول مشكلة قانونية يواجهها وسام بن يدر في الفترة الأخيرة، حيث غرم بمبلغ 90 ألف يورو من قبل محكمة نيس الجنائية بتهمة الإيذاء النفسي لزوجته المنفصل عنها.
إضافة إلى ذلك أدين بن يدر بالتهرب الضربيبي خلال فترة تمثيله إشبيلية الإسباني من 2016 إلى 2019.
يذكر أن وسام بن يدر لعب في صفوف فريق موناكو ما بين 2019 وحتى 2024، قبل أن يخوض تجربة غير ناجحة مع سباهان الإيراني في صيف 2024، ومنه انتقل إلى فريق القسم الثاني التركي الذي يمثله حاليا ساكاريا سبور.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
صافرة عراقية لقيادة مباراة الريان القطري أمام الشباب السعودي
10:59 | 2025-11-04
هجوم على ارنولد
08:49 | 2025-11-04
دولة عربية تقدم عرضا ضخما لروبرت ليفاندوفسكي
08:29 | 2025-11-04
الزوراء في الزي الأبيض بمواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي
07:06 | 2025-11-04
العراق بالمجموعة الثانية في خليجي دون 23 عاماً
06:57 | 2025-11-04
غموض بشأن استمرار تير شتيغن مع برشلونة
05:35 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
25.99%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
21.53%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
17.08%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
16.34%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
10.05%
12:39 | 2025-11-02
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
12:39 | 2025-11-02
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
9.02%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
Play
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
Play
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
Play
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
Play
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
Play
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
Play
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
Play
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
03:17 | 2025-11-04
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
Play
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
11:28 | 2025-11-03
القوزي يتغلب على العصا.. شاهد ما فعله طالب في احدى المدارس (فيديو)
Play
القوزي يتغلب على العصا.. شاهد ما فعله طالب في احدى المدارس (فيديو)
11:20 | 2025-11-03
انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض
Play
انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض
07:45 | 2025-11-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.