برشلونة ينجح في الحصول على موافقة أوروبية للعودة الى كامب نو

وجاء هذا القرار بشكل استثنائي لبرشلونة بعد دراسة طلب ، الذي أكد أن هدفه ليس الحصول على أفضلية جماهيرية، بل العودة إلى ملعبه بعد فترة غياب قسرية بسبب أعمال التجديد.وبحسب ما كشفته صحيفة " " ، فإن العلاقات القوية بين برشلونة ويويفا ساهمت مرة أخرى في الوصول إلى هذا القرار، كما حدث سابقا حين وافق على طلب النادي ببدء في النسخة الحالية خارج الديار.وأوضحت الصحيفة أن مفتشي يويفا سيزورون سبوتيفاي يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، لمعاينة الجوانب التشغيلية على أرض الواقع، وهي المواجهة التي ستكون ثاني ظهور رسمي للفريق في الملعب بعد العودة.وتعود مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى سبوتيفاي كامب نو بعد 1,140 يوما من آخر مباراة أوروبية خاضها الفريق هناك، والتي كانت الهزيمة المؤلمة أمام (0-3) في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد منح يويفا الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة أمام آينتراخت يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول (21:00)، في كامب نو بدلا من الأولمبي.وكانت اللوائح تثير حالة من الشك، إذ ينصّ البند 25.08 من قانون البطولة على منع إجراء أي تغيير في الملعب خلال مرحلة الدوري، لكن يويفا تقبّل تفسير برشلونة، الذي أوضح أن العودة لا ترتبط بأفضلية رياضية أو جماهيرية، بل بإنهاء الظروف القاهرة التي فرضت الانتقال المؤقت بسبب مشروع إعادة التصميم.ويمتد هذا الملف إلى الأشهر الماضية، حين لعبت العلاقة الوثيقة بين ، رئيس برشلونة، وألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، دورا محوريا في الحصول على موافقة لبدء موسم 2025-26 من دوري الأبطال خارج الديار، لمنح النادي أسبوعين إضافيين لتجهيز ملعب لويس كومبانيس بعد انتهاء الحفلات الصيفية، رغم أن الهدف الأصلي كان بدء الموسم في سبوتيفاي كامب نو.ومع حصول النادي على "رخصة الإشغال الأولي" من بلدية برشلونة ضمن المرحلة 1B، التي تسمح بفتح المدرج الجانبي الشرقي في كامب نو بمباراة أتلتيك بيلباو السبت المقبل، أصبح الملعب الجديد جاهزا من جديد لاستضافة مباريات دوري الأبطال.وكان يويفا قد اشترط وجود جمهور خلف البث في "الجهة "، بالإضافة إلى تخصيص 5% من السعة لجماهير الفريق الضيف.وبعد تقديم برشلونة كل الوثائق المطلوبة، جاء الرد من مقر الاتحاد في نيون بالموافقة على طلب النادي الكتالوني.