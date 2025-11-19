Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برشلونة ينجح في الحصول على موافقة أوروبية للعودة الى كامب نو

رياضة

2025-11-19 | 06:24
برشلونة ينجح في الحصول على موافقة أوروبية للعودة الى كامب نو
176 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موافقته على عودة مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، رغم أن لوائح البطولة لا تسمح عادةً بتغيير الملعب خلال الدور الأول.


وجاء هذا القرار بشكل استثنائي لبرشلونة بعد دراسة طلب النادي الكتالوني، الذي أكد أن هدفه ليس الحصول على أفضلية جماهيرية، بل العودة إلى ملعبه بعد فترة غياب قسرية بسبب أعمال التجديد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العلاقات القوية بين برشلونة ويويفا ساهمت مرة أخرى في الوصول إلى هذا القرار، كما حدث سابقا حين وافق الاتحاد الأوروبي على طلب النادي ببدء مشواره في النسخة الحالية خارج الديار.

وأوضحت الصحيفة أن مفتشي يويفا سيزورون سبوتيفاي كامب نو يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، لمعاينة الجوانب التشغيلية على أرض الواقع، وهي المواجهة التي ستكون ثاني ظهور رسمي للفريق في الملعب بعد العودة.

وتعود مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى سبوتيفاي كامب نو بعد 1,140 يوما من آخر مباراة أوروبية خاضها الفريق هناك، والتي كانت الهزيمة المؤلمة أمام بايرن ميونخ (0-3) في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد منح يويفا الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول (21:00)، في كامب نو بدلا من لويس كومبانيس الأولمبي.

وكانت اللوائح تثير حالة من الشك، إذ ينصّ البند 25.08 من قانون البطولة على منع إجراء أي تغيير في الملعب خلال مرحلة الدوري، لكن يويفا تقبّل تفسير برشلونة، الذي أوضح أن العودة لا ترتبط بأفضلية رياضية أو جماهيرية، بل بإنهاء الظروف القاهرة التي فرضت الانتقال المؤقت بسبب مشروع إعادة التصميم.

ويمتد هذا الملف إلى الأشهر الماضية، حين لعبت العلاقة الوثيقة بين خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، دورا محوريا في الحصول على موافقة لبدء موسم 2025-26 من دوري الأبطال خارج الديار، لمنح النادي أسبوعين إضافيين لتجهيز ملعب لويس كومبانيس بعد انتهاء الحفلات الصيفية، رغم أن الهدف الأصلي كان بدء الموسم في سبوتيفاي كامب نو.

ومع حصول النادي على "رخصة الإشغال الأولي" من بلدية برشلونة ضمن المرحلة 1B، التي تسمح بفتح المدرج الجانبي الشرقي في كامب نو بمباراة أتلتيك بيلباو السبت المقبل، أصبح الملعب الجديد جاهزا من جديد لاستضافة مباريات دوري الأبطال.

وكان يويفا قد اشترط وجود جمهور خلف كاميرات البث في "الجهة التلفزيونية"، بالإضافة إلى تخصيص 5% من السعة لجماهير الفريق الضيف.

وبعد تقديم برشلونة كل الوثائق المطلوبة، جاء الرد من مقر الاتحاد في نيون بالموافقة على طلب النادي الكتالوني.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
لا يعلم بوجودها على الخريطة.. أصغر دولة بتاريخ كأس العالم تتأهل للمونديال
09:07 | 2025-11-19
كشف موعد الإعلان عن تعيين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا
06:03 | 2025-11-19
حدث نادر في مباراة العراق والإمارات يتخطى حدود كرة القدم (فيديوهات)
04:50 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
العراق يترقب مصيره غداً.. إليك موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026
04:11 | 2025-11-19
أيمن حسين بعد نتائج تصفيات الكونكاكاف: "هسه الواحد ينام مرتاح"!
03:43 | 2025-11-19
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
41.82%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
25.65%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14.12%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
6.58%
14:20 | 2025-11-17
الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
14:20 | 2025-11-17
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
6.4%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد
5.43%
11:59 | 2025-11-17
الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد
11:59 | 2025-11-17
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
Play
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
08:23 | 2025-11-19
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
Play
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
Play
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
02:13 | 2025-11-19
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
Play
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
02:06 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
Play
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
Play
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
15:27 | 2025-11-18
الجمهور العراقي يحيي نظيره الإماراتي في جذع النخلة
Play
الجمهور العراقي يحيي نظيره الإماراتي في جذع النخلة
14:14 | 2025-11-18
هدف العماري الذي قاد العراق للملحق العالمي
Play
هدف العماري الذي قاد العراق للملحق العالمي
13:23 | 2025-11-18
عدسة السومرية ترصد فرحة الجمهور العراقي بهدف التعادل
Play
عدسة السومرية ترصد فرحة الجمهور العراقي بهدف التعادل
12:39 | 2025-11-18
الجمهور الاماراتي في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة
Play
الجمهور الاماراتي في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة
11:33 | 2025-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.