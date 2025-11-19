طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل

ويشارك في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، 6 منتخبات من 5 قارات، ويتوزع نظام البطولة كالتالي: يتواجد منتخبان في المستوى الأول وفقا لتصنيف الـ" "، فيما تخوض 4 منتخبات على الأقل تصنيفات مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن الفائزان لملاقاة منتخبي التصنيف الأعلى في النهائي.ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي مباشرة إلى نهائيات 2026، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، إذ يوفر الملحق العالمي مقعدين إضافيين فقط.المحلق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، يقام بين 6 منتخبات، منتخب من قارة إفريقيا ومنتخب من قارة ومنتخبان من قارة الشمالية ومنتخب من قارة أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالممنتخب واحد من آسيا (العراق)منتخب واحد من إفريقيا (الكونغو الديمقراطية)منتخب واحد من أمريكا الجنوبية (بوليفيا)منتخب واحد من أوقيانوسيا (كاليدونيا الجديدة)منتخبان من أمريكا الشمالية (وصيفا المجموعتين في تصفيات الكونكاكاف)وتجري جميع مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب في دولة خلال شهر مارس 2026.ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة، يوم غد الخميس 20 تشرين الثاني 2025، وذلك بمقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، عند الساعة (12:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (15:00) بتوقيت .موعد مباريات الملحق العالمي لكأس العالم 2026:وستقام جولتا مباريات الملحق لتحديد المراكز النهائية المؤهلة لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2026.