قرعة الملحق العالمي: العراق يترقب الفائز من سورينام وبوليفيا

أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات 2026 عن مواجهة منتخب للفائز من مباراة نصف النهائي بين وسورينام.



وسيخوض منتخبنا الوطني المباراة الحاسمة في مسعى التأهل إلى البطولة التي ستقام الصيف المقبل في وكندا والمكسيك، بعد أن وصل إلى نهائي الملحق العالمي كأحد المنتخبين الأعلى تصنيفاً في البطولة المصغرة.



وتعد المباراة القادمة خطوة حاسمة للعراق، حيث ستحدد هوية الفريق الذي سيواجه في المباراة النهائية المؤهلة مباشرة إلى ، وسط ترقب جماهيري واسع من مشجعي الكرة العراقية.



ويأمل في تجاوز هذه العقبة والصعود إلى المونديال، مستغلاً تصنيفه المتقدم مقارنة بالمنتخبات الأخرى المشاركة في الملحق العالمي.