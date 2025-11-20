أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي

وأكد رئيسُ الاتحاد في بيان، إن الاتحادَ سيهيئ برنامجاً شاملاً للمنتخبِ الوطنيّ من أجل تحقيقِ حلم جماهير الكرة العراقيّة وصولاً لبلوغِ المونديال، حيث تفصل منتخبنا عن الظهور للمرةِ الثانية في المونديال مباراة واحدة فقط، وإن الاتحادَ ساعٍ بجدٍ لتحقيقِ ذلك الحلم الذي يراودُ الملايين وصولاً إلى 2026.وكانت قرعةُ الملحقِ العالميّ، التي أقيمت في مدينة السويسرية، قد أوقعت منتخبنا الوطنيَّ لكرةِ القدم في المسارِ الثاني للمُلحقِ في مواجهةِ الفائز من مواجهتي وسورينام.وتستضيف مدينتا كوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان منافساتَ الدور قبل النهائي والنهائي المؤهل من الملحقِ العالميّ إلى كأس العالم 2026، في الثلث الأخير من شهر آذار / مارس من العام المُقبل.ويشهد المسارُ الأول للملحقِ مواجهةَ الديمقراطية مع الفائز من مباراةِ الجديدة وجامايكا، على أن يبلغَ الفائزان من المسارين المونديال مباشرةً ليصبحا المنتخبين 47 و48 ليكتملَ بهما عدد المنتخباتِ المتأهلة.