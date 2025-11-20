أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي

بارون ترامب.. "عملاق" مهووس برونالدو: طوله حرمه مزاولة اللعبة
08:27 | 2025-11-20
السومرية تنشر نتائج قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكاس العالم 2026
08:21 | 2025-11-20
ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي
07:37 | 2025-11-20
قرعة الملحق العالمي: العراق يترقب الفائز من سورينام وبوليفيا
07:14 | 2025-11-20
تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026
05:37 | 2025-11-20
قبيل قرعة الملحق العالمي.. ما السيناريو الأمثل للعراق نحو كأس العالم 2026؟
05:28 | 2025-11-20