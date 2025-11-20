السومرية تنشر نتائج قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكاس العالم 2026

نتيجة قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكاس العالم 2026:المسار الأول:نصف النهائي الأول:1- - إيرلندا الشماليةنصف النهائي الثاني:2- ويلز - .المسار الثاني:نصف النهائي الأول:3- أوكرانيا - السويدنصف النهائي:4- بولندا ضد ألبانيا.المسار الثالث:نصف النهائي الأول:5- -نصف النهائي:6- سلوفاكيا - .المسار الرابع:نصف النهائي الأول:7- - مقدونيا الشماليةنصف النهائي الثاني:8- التشيك - جمهورية إيرلندا.المباريات النهائية: ستقام على ملاعب المنتخبات المذكورة أولاالمسار الأول:ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الأوروبي خلال التوقف الدولي في شهر مارس 2026.وسيجري سحب قرعة الدور الأول من نهائيات لكرة القدم 2026، يوم 5 2025 في العاصكة الأمريكية .وستكمل المنتخبات الأربعة الفائزة في المباريات النهائية عقد المنتخبات الـ26 التي ستمثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نهائيات بطولة التي تستضيفها وكندا والمكسيك خلال الفترة من يوم الخميس 11 يونيو ولغاية يوم الأحد 19 يوليو 2026، في 16 مدينة.