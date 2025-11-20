مقابلة ترامب تعزز ثروة رونالدو بمبلغ خيالي.. كم بلغ؟

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، إن مقابلة ستعزز الرصيد المصرفي لرونالدو بنحو 100 مليون دولار إضافية، أي ما يعادل 76.5 مليون جنيه إسترليني.ومن جانبه، أوضح روب ويلسون، المتخصص في الأمور الاقتصادية، أن تصرفات ، 40 سنة، خارج الملعب قد تجعله يبني علامة تجارية تتفوق على العلامتين التجاريتين للأسطورة والإنجليزي .وعلق روب ويلسون، في تصريحات لموقع " إنسايدر" الأمريكي، على مقابلة لترامب بالقول: "رونالدو بالفعل لديه ثروة تقدر بمليارات الدولارات".وأكمل: "لكن هذه اللحظة في ستُضيف أهمية سياسية وحضورًا بالغ الأهمية في ، وهو ما يُعدّ إشارات قوية للعلامة التجارية".وأتبع: "عندما يُصوّر رونالدو كشخصية مفضلة لدى ابنه، فإن ذلك يُضفي طابعًا إنسانيًا على صورته ويزيد من جاذبية الرعاة".ويواصل: "من المرجح أن تبلغ قيمة التأثير الإعلامي من هذا الظهور مع ترامب مئات الملايين، مع زيادة طفيفة في أسعار الإعلانات في محفظة تُدرّ بالفعل أكثر من 60 مليون دولار (45.9 مليون جنيه إسترليني) سنويًا".وأضاف: "نتوقع أن يواصل تحقيق مكاسب تصل إلى 100 مليون دولار (76.5 مليون جنيه إسترليني) من الإعلانات في الولايات المتحدة نتيجة دعوته وظهوره في المأدبة".من جانبه، قارن ويلسون بين وكريستيانو رونالدو لكن هذه المرة على المستوى المالي، حيث قال: "إن تحوّل رونالدو إلى منتديات الأعمال رفيعة المستوى، كظهوره في الأعمال الأمريكي إلى جانب دونالد ترامب، يُسهم في جعله ليس فقط من نخبة الرياضيين، بل يحوله إلى سفير اقتصاديّ وطني".وشدد ويلسون على أن "قيمة علامة ميسي التجارية بالفعل تقترب من مليار دولار (765 مليون جنيه إسترليني)، ويتّضح هذا بصورة أكبر من مضاعفة إيرادات وتخطّي قيمتها المليار دولار (765 مليون جنيه إسترليني)".ويكمل البروفيسور الأمريكي الشرح: "يُشير وجوده إلى موثوقيته لدى المستثمرين والحكومات.. فهو ضمانة لوجود حصص الأسهم والشراكات طويلة الأمد والمشاريع السيادية بدلاً من الرعايات التقليدية".واختتم: "لكن ميسي ورونالدو يتواجدان الآن على منصات عالمية أكبر مع منظومة جماهيرية أوسع وقدرة أكبر على تحقيق الأرباح.. يتمتع كلٌّ منهما بالقدرة على أن يصبح علامةً تجاريةً مؤسسيةً طويلة الأمد، فرونالدو منصةٌ فاخرةٌ للياقة البدنية مدعومةٌ من ، بينما يُمثّل ميسي جسرًا للقوة الناعمة بين الأمريكتين واقتصاد كرة القدم العالمي".وأتم ويلسون حديثه: "كلاهما يمتلك القدرة على تجاوز البصمة التجارية طويلة الأمد لديفيد بيكهام من خلال فعالياتٍ وظهوراتٍ مُختارة بعناية".