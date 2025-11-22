اليكم تاريخ وموعد مباراة العراق في ملحق كأس العالم

وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين في النهائيات في أميركا الشمالية، وسيستضيف ملعب وادي الحجارة مباراة قبل النهائي بين كاليدونيا الجديدة وجاميكا، وسيتأهل الفائز لملاقاة الكونغو
الديمقراطية.
وسيحتضن ملعب "بي بي في إيه" في مونتيري مواجهة بوليفيا
وسورينام في قبل النهائي الثاني، على أن يتأهل
الفائز لمواجهة العراق
.
وستقام مباراة قبل النهائي في 26 آذار في الساعة (23:00 بتوقيت غرينتش)، ويخوض العراق المباراة النهائية في الأول من نيسان في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد
(03:00 بتوقيت غرينتش).
ويضمن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة مشاهدة لقاءات مثيرة، في ظل سعي الفرق إلى حجز آخر المقاعد في أول بطولة كأس
عالم تضم 48 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا العام المقبل.
وقال المنظمون المحليون إن "مباريات الملحق العالمي ستكون بمثابة اختبارات تشغيلية رئيسة، وستساعد في تجربة الخدمات اللوجستية
والأمن وخطط تنقل المشجعين مع سلطات الولاية والبلدية".
وستستضيف مونتيري ووادي الحجارة 4 مباريات في كأس العالم
في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.
وقال بيدرو
إسكفيل رئيس اللجنة المنظمة
في مونتيري أمس الخميس إن ملعب "بي بي في إيه" جاهز لاستضافة المباريات قبل الموعد المحدد بعد خضوعه للتجديدات، بما في ذلك أرضية جديدة ومقصورات مطورة لكبار الشخصيات.
وقال: "إذا كانت هناك مباراة في كانون الثاني، يمكننا استضافتها بدون أي مشكلة".
وأضاف: "نعمل مع السلطات المحلية للتعامل مع هذه المباريات كتجربة للبروتوكولات والتنقل، وننسق بشكل وثيق مع الفيفا
الذي يحرص على نجاح الحدث في المكسيك
".