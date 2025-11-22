اليكم تاريخ وموعد مباراة العراق في ملحق كأس العالم

وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين في النهائيات في أميركا الشمالية، وسيستضيف ملعب وادي الحجارة مباراة قبل النهائي بين كاليدونيا الجديدة وجاميكا، وسيتأهل الفائز لملاقاة الديمقراطية.وسيحتضن ملعب "بي بي في إيه" في مونتيري مواجهة وسورينام في قبل النهائي الثاني، على أن الفائز لمواجهة .وستقام مباراة قبل النهائي في 26 آذار في الساعة (23:00 بتوقيت غرينتش)، ويخوض العراق المباراة النهائية في الأول من نيسان في الساعة السادسة صباحا بتوقيت (03:00 بتوقيت غرينتش).ويضمن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة مشاهدة لقاءات مثيرة، في ظل سعي الفرق إلى حجز آخر المقاعد في أول عالم تضم 48 فريقا والتي ستقام في والمكسيك وكندا العام المقبل.وقال المنظمون المحليون إن "مباريات الملحق العالمي ستكون بمثابة اختبارات تشغيلية رئيسة، وستساعد في تجربة والأمن وخطط تنقل المشجعين مع سلطات الولاية والبلدية".وستستضيف مونتيري ووادي الحجارة 4 مباريات في في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.وقال إسكفيل رئيس في مونتيري أمس الخميس إن ملعب "بي بي في إيه" جاهز لاستضافة المباريات قبل الموعد المحدد بعد خضوعه للتجديدات، بما في ذلك أرضية جديدة ومقصورات مطورة لكبار الشخصيات.وقال: "إذا كانت هناك مباراة في كانون الثاني، يمكننا استضافتها بدون أي مشكلة".وأضاف: "نعمل مع السلطات المحلية للتعامل مع هذه المباريات كتجربة للبروتوكولات والتنقل، وننسق بشكل وثيق مع الذي يحرص على نجاح الحدث في ".