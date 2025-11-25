ريال مدريد يقترب من خطف صفقة مجانية ضخمة

وتعمل إدارة على تعزيز خط دفاع الفريق الموسم القادم في ظل الرحيل المحتمل للنمساوي ألابا لنهاية عقده ومشاكل تجديد عقد الألماني أنطونيو روديغر والذي ينتهي عقده الصيف القادم.وارتبط اسم بمدافعين فرنسيين إبراهيما كوناتي لاعب ودايوت أوباميكانو، اللذين ينتهي عقدهما الصيف القادم ومفاوضات التجديد متعثرة.وذكرت قناة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد أجرى بالفعل مباحثات مع محيط الفرنسي دايوت أوباميكانو للتعاقد معه صيف 2026.وسيكون بإمكان الفريق الملكي الدخول في مفاوضات رسمية بداية من شهر يناير القادم حين يدخل الفترة الحرة من عقده.وسبق للفريق الملكي أن خطف عدة لاعبين في صفقات مجانية بعد نهاية عقدهم أبرزهم النجم الفرنسي صيف 2024، والظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرلوند صيف 2025 وقبلهم الألماني أنطونيو روديغر صيف 2022 والنمساوي دافيد ألابا صيف 2021.المدافع الفرنسي ديوت أوباميكانو الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه يبلغ من العمر 24 سنة ولعب سابقا لأندير سالزبورغ ولايبزيغ.ومنذ صيف 2021 لبايرن حيث شارك في 168 مباراة، سجل 6 أهداف وتوج برفقته بـ6 ألقاب، كما يعتبر من العناصر التي يعتمد عليها المدرب في منتخب حيث شارك في 35 مباراة وسجل هدفين.