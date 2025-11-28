إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟

ووفق بيان لكرة القدم: " " " تم إبلاغه أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في حفل القرعة".من بين الأشخاص الذين رفضت منحهم تأشيرات، رئيس الاتحاد الإيراني ومدرب المنتخب، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بحسب تقارير إعلامية.هذه الخطوة تأتي في سياق القيود التي تفرضها على مواطني وهي إجراءات سياسية أثارت واسعا في الساحة الرياضية.ورغم تأهل إيران رسميا إلى مونديال 2026، أعرب مسؤولون في الاتحاد عن رفضهم أن تعامل كرة القدم كأداة لتصفية خلافات سياسية.المقاطعة تقدم رسالة احتجاج رسمي من ، وتفتح ملف "تسييس الرياضة" مع اقتراب التنظيم الأكبر في عالم كرة القدم.ويبقى مصير مشاركة إيران في البطولة في حال خوضها في أميركا من حيث تأمين تأشيرات الدخول موضوعا حساسا، وسط توقعات بأن الملف قد يثار مرة أخرى أمام إدارة فيفا.وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في الشمالية وهي كندا، والولايات المتحدة.