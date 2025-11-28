إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟

صفقة كوناتي تنقلب: ريال مدريد خارج السباق وليفربول يقترب من التجديد
05:43 | 2025-11-28
جدل غير مسبوق: هل تُلغى مشاركة رونالدو في أولى مباريات كأس العالم 2026؟
04:34 | 2025-11-28
بسبب "رمي الأحذية".. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
04:01 | 2025-11-28
بالصور والتفاصيل.. قوائم منتخبات كأس العرب 2025
03:49 | 2025-11-28
اليوم.. منتخب العراق للناشئين يواجه بوتان ضمن تصفيات كأس آسيا
03:00 | 2025-11-28
ضربة موجعة للمنتخب العراقي: 3 إصابات تُعيد رسم قائمة كأس العرب 2025
02:58 | 2025-11-28