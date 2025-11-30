من نادٍ بلا إنجازات إلى إمبراطورية جديدة.. كيف أعاد ميسي كتابة تاريخ إنتر ميامي؟

نهائي تاريخي ولقب جديد في السجل
قاد ميسي فريقه إلى أول نهائي في تاريخ الدوري الأميركي، بعد أداء هجومي كاسح قاده الثلاثي اللاتيني تاديو أليندي - صاحب الهاتريك - وماثيو سيلفيتي وتيلاسكو سيغوفيا. ورغم أن ميسي لم يسجل، إلا أن بصمته لم تغب؛ تمريرته الحاسمة الساحرة للهدف الثالث كانت ضربة قاضية أنهت أحلام نيويورك
في العودة.
ومع هذا الفوز، لم يكتف ميامي بالوصول إلى نهائي الدوري الأمريكي، بل توج بطلاً للمنطقة الشرقية لأول مرة، ليضيف ميسي لقباً جديداً إلى رصيده الاستثنائي الذي بلغ الآن 47 بطولة، وهو رقم لم يقترب منه أي لاعب في تاريخ اللعبة.
وبذلك يتوج ليونيل ميسي باللقب الثالث له مع إنتر ميامي، منذ أن انضم له في صيف 2023، حيث حصل معه من قبل على بطولتي كأس الدوري عام 2023، وكأس المشجعين 2024.
وبعد فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي في نصف نهائي البلاي أوف، ضمن الفريق تواجده بالمباراة النهائية للدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، لمواجهة فريق فانكوفور وايت كابس، الذي يلعب له النجم الألماني توماس مولر.
وستقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت العراق
والسعودية، لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الأمريكي.
أرقام لا تتكرر: ميسي في عالم آخر
بات ليونيل
ميسي أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ المسابقات الأمريكية، بعدما رفع رصيده إلى 13 مساهمة تهديفية موزعة بين 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة، ليُسجّل رقمًا فريدًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الأرقام الاستثنائية التي يحققها البرغوث منذ وصوله إلى إنتر ميامي.
وفي ليلة أصبح فيها كل شيء قابلًا للكسر عدا أرقام الأسطورة
، وصل ميسي إلى 405 تمريرات حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب الأرجنتين
، متجاوزًا المجري الكبير فيرينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد
الذي توقّف سجله عند 404 تمريرات.
بهذا الإنجاز ينفرد ميسي رسميًا بصدارة قائمة أفضل الممررين الحاسمين في تاريخ كرة القدم، في إنجاز يحسم جدلًا طال سنوات حول اللاعب الأكثر تأثيرًا وقدرة على صناعة الفارق لزملائه في كل حقبة لعب فيها.
ومع اقتراب نهاية موسمه الثالث في الولايات المتحدة
، استطاع ميسي أن يُهدي إنتر ميامي لقبه الثالث منذ قدومه، ليحافظ على سجله المميز بتحقيق بطولة في كل موسم لعبه مع الفريق، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي حديث العهد
، الذي عاش قفزة كروية هائلة منذ ارتداء النجم الأرجنتيني لقميصه.
ومع وجوده، نجح إنتر ميامي في كتابة فصول جديدة من تاريخه، إذ حصد الفريق أول لقب في تاريخه بعد أسابيع فقط من وصول ميسي، حين توّج بكأس الدوريات عام 2023، ثم واصل رحلته الناجحة بالتتويج بـ درع المشجعين 2024 - جمع خلاله أعلى حصيلة نقطية في موسم واحد - وهو اللقب الذي ضمن للفريق مشاركته في كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي 2025، ودوري أبطال الكونكاكاف لأول مرة أيضاً، ليصبح النادي أحد أهم ممثلي كرة القدم الأمريكية على الساحة الدولية.
ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، إذ بلغ الفريق أربع نهائيات – خلال تواجد ميسي - للمرة الأولى منذ تأسيسه، وتمكّن من التأهل إلى نهائي كأس MLS ليصبح على بُعد مباراة واحدة فقط من تحقيق لقب الدوري الأميركي، وهو الإنجاز الذي ظلّ بعيد المنال عن النادي منذ تأسيسه.
حوّل ليونيل ميسي نادي إنتر ميامي
من فريق يصارع في ذيل ترتيب الدوري الأميركي ولا يمتلك تاريخاً يُذكر في المنافسات الكبرى، إلى نادٍ ينافس على البطولات ويصنع سجلاً غير مسبوق في مسيرته القصيرة. فمنذ انضمامه، انتقل الفريق من غياب الإنجازات إلى اعتلاء منصات التتويج والمشاركة في بطولات قارية ودولية للمرة الأولى.
بهذه الأرقام، لم يكن تأثير ميسي مجرد إضافة نجم عالمي إلى الفريق، بل تحوّلاً جذرياً في عقليته وطموحه ومساره الرياضي، جعل من إنتر ميامي رقماً صعباً في كرة القدم الأميركية، بعد أن كان خارج دائرة المنافسة تماماً.