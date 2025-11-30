من نادٍ بلا إنجازات إلى إمبراطورية جديدة.. كيف أعاد ميسي كتابة تاريخ إنتر ميامي؟

قاد ميسي فريقه إلى أول نهائي في تاريخ الدوري الأميركي، بعد أداء هجومي كاسح قاده الثلاثي اللاتيني تاديو أليندي - صاحب الهاتريك - وماثيو سيلفيتي وتيلاسكو سيغوفيا. ورغم أن ميسي لم يسجل، إلا أن بصمته لم تغب؛ تمريرته الحاسمة الساحرة للهدف الثالث كانت ضربة قاضية أنهت في العودة.وبعد فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي في نصف نهائي البلاي أوف، ضمن الفريق تواجده بالمباراة النهائية للدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، لمواجهة فريق فانكوفور وايت كابس، الذي يلعب له النجم الألماني توماس مولر.وستقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت والسعودية، لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الأمريكي.بات ميسي أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ المسابقات الأمريكية، بعدما رفع رصيده إلى 13 مساهمة تهديفية موزعة بين 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة، ليُسجّل رقمًا فريدًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الأرقام الاستثنائية التي يحققها البرغوث منذ وصوله إلى إنتر ميامي.وفي ليلة أصبح فيها كل شيء قابلًا للكسر عدا أرقام ، وصل ميسي إلى 405 تمريرات حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب ، متجاوزًا المجري الكبير فيرينتس بوشكاش أسطورة الذي توقّف سجله عند 404 تمريرات.ومع اقتراب نهاية موسمه الثالث في ، استطاع ميسي أن يُهدي إنتر ميامي لقبه الثالث منذ قدومه، ليحافظ على سجله المميز بتحقيق بطولة في كل موسم لعبه مع الفريق، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي حديث ، الذي عاش قفزة كروية هائلة منذ ارتداء النجم الأرجنتيني لقميصه.حوّل ليونيل ميسي من فريق يصارع في ذيل ترتيب الدوري الأميركي ولا يمتلك تاريخاً يُذكر في المنافسات الكبرى، إلى نادٍ ينافس على البطولات ويصنع سجلاً غير مسبوق في مسيرته القصيرة. فمنذ انضمامه، انتقل الفريق من غياب الإنجازات إلى اعتلاء منصات التتويج والمشاركة في بطولات قارية ودولية للمرة الأولى.بهذه الأرقام، لم يكن تأثير ميسي مجرد إضافة نجم عالمي إلى الفريق، بل تحوّلاً جذرياً في عقليته وطموحه ومساره الرياضي، جعل من إنتر ميامي رقماً صعباً في كرة القدم الأميركية، بعد أن كان خارج دائرة المنافسة تماماً.