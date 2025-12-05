الدوري السعودي يربك برشلونة.. عرض لا يرفض لخطف نجم "الكتلوني"

وبحسب صحيفة "SPORT 0" الكتالونية فإن قد عرضت على رافينيا عقدا يمتد لأربع سنوات حتى عام 2029 بقيمة مالية تبلغ 200 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دولار سنويا في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى في وقت يعتبر فيه اللاعب من أبرز المرشحين لنيل .الاهتمام لم يتوقف عند حدود العرض الشخصي إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن قدم عرضا رسميا لإدارة برشلونة بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا وهو عرض مغرٍ لإدارة التي تعاني من ضغوطات مالية وتبحث عن مصادر دخل جديدة لتوازن ميزان الرواتب وتدعيم الفريق في السوق الصيفي المقبل.ولكن رغم الإغراءات المالية الضخمة فإن موقف اللاعب يبدو حتى الآن حاسما حيث يفضل البقاء في صفوف برشلونة ومواصلة مسيرته في أوروبا خاصة بعد أن أقنعه المدرب في الصيف الماضي بالاستمرار لموسم إضافي.ونجح رافينيا في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم ما جعله يطالب بمراجعة عقده الحالي الذي ينتهي في 2027 نظرا لعدم تناسب راتبه مع أدائه وتأثيره الكبير داخل الملعب.جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.