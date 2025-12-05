Alsumaria Tv
الدوري السعودي يربك برشلونة.. عرض لا يرفض لخطف نجم "الكتلوني"

رياضة

2025-12-05 | 08:19
الدوري السعودي يربك برشلونة.. عرض لا يرفض لخطف نجم &quot;الكتلوني&quot;
111 شوهد

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة الإسباني عرضا ماليا ضخما من نادي الهلال، في إطار سعي السعودية لجذب أبرز نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن.

وبحسب صحيفة "SPORT 0" الكتالونية فإن إدارة الهلال قد عرضت على رافينيا عقدا يمتد لأربع سنوات حتى عام 2029 بقيمة مالية تبلغ 200 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دولار سنويا في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي في وقت يعتبر فيه اللاعب من أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية.
الاهتمام الهلالي لم يتوقف عند حدود العرض الشخصي إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن الهلال قدم عرضا رسميا لإدارة برشلونة بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا وهو عرض مغرٍ لإدارة النادي الكتالوني التي تعاني من ضغوطات مالية وتبحث عن مصادر دخل جديدة لتوازن ميزان الرواتب وتدعيم الفريق في السوق الصيفي المقبل.
ولكن رغم الإغراءات المالية الضخمة فإن موقف اللاعب يبدو حتى الآن حاسما حيث يفضل البقاء في صفوف برشلونة ومواصلة مسيرته في أوروبا خاصة بعد أن أقنعه المدرب هانز فليك في الصيف الماضي بالاستمرار لموسم إضافي.
ونجح رافينيا في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم ما جعله يطالب بمراجعة عقده الحالي الذي ينتهي في 2027 نظرا لعدم تناسب راتبه مع أدائه وتأثيره الكبير داخل الملعب.
جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.
فيديوهات

سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
Play
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
05:50 | 2025-12-05
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
Play
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
16:34 | 2025-12-04
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
Play
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
08:01 | 2025-12-04
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
Play
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
04:27 | 2025-12-04
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
Play
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
03:47 | 2025-12-03
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
Play
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
Play
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
02:19 | 2025-12-03
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
Play
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
15:28 | 2025-12-02
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
Play
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
05:22 | 2025-12-02
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
