أول ناد سعودي يتحرك لضم محمد صلاح

رياضة

2025-12-07 | 06:31
أول ناد سعودي يتحرك لضم محمد صلاح
المصدر:
روسيا اليوم
311 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تواصل مسؤولو نادي اتحاد جدة مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لبحث إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح "نجم الريدز" خلال الفترة المُقبلة.


وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من الدوري السعودي للمحترفين الذي يرى في صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة عالميا مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم ليفربول.

وذكرت تقارير أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين مستعدة لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح إذا قرر النجم المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.

وبحسب ما نقله حساب "indykaila" الإخباري على منصة "إكس" والمختص بنقل أخبار الانتقالات فإن "نادي الاتحاد السعودي تواصل مع ليفربول للاستفسار عما إذا كانوا مستعدين للتفاوض بشأن انتقال محمد صلاح في يناير المقبل".

وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال للدوري السعودي مرتين الأولى عبر نادي الاتحاد في صيف 2023، ثم عبر نادي الهلال في الصيف الماضي قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده حتى صيف 2027.

ويبلغ صلاح 33 عاما وقد شارك مع ليفربول هذا الموسم 2025-2026 في 19 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

ويستعد محمد صلاح لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب مصر في الفترة بين 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل في المغرب.
