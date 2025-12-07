أول ناد سعودي يتحرك لضم محمد صلاح

وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من الذي يرى في صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة عالميا مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم .وذكرت تقارير أن رابطة للمحترفين مستعدة لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع إذا قرر النجم المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.وبحسب ما نقله حساب "indykaila" الإخباري على منصة "إكس" والمختص بنقل أخبار الانتقالات فإن " تواصل مع ليفربول للاستفسار عما إذا كانوا مستعدين للتفاوض بشأن انتقال محمد صلاح في يناير المقبل".وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال للدوري السعودي مرتين الأولى عبر في صيف 2023، ثم عبر في الصيف الماضي قبل أن يقرر النجم المصري تجديد عقده حتى صيف 2027.ويبلغ صلاح 33 عاما وقد شارك مع ليفربول هذا الموسم 2025-2026 في 19 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.ويستعد محمد صلاح لخوض منافسات الإفريقية رفقة منتخب مصر في الفترة بين 21 الجاري إلى 18 يناير المقبل في .