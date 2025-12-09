Alsumaria Tv
برشلونة أمام فرانكفورت لرد ثأر الثلاثية

رياضة

2025-12-09 | 05:30
برشلونة أمام فرانكفورت لرد ثأر الثلاثية
70 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يقود الجناح البرازيلي رافينيا، التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة آينتراخت فرانكفورت، المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.


ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، يستعيد المدرب هانز فليك، خدمات رافينيا بعد تعافيه من الحمل العضلي الذي حرمه من المشاركة في مباراة ريال بيتيس بسبب آلام في العضلة الضامة اليمنى، ليصبح أحد أهم الأسلحة الهجومية التي يعوّل عليها الفريق لمواصلة حلمه الأوروبي.

ورغم ذلك تبقى المهمة معقّدة، إذ أن فوز برشلونة في مبارياته الثلاث المقبلة لا يضمن له التأهل بين أول 8 مراكز، بينما يتمسك النادي بالأمل الضعيف لتجنّب المشاركة في الملحق.

ويحتل برشلونة المركز 18 في ترتيب مرحلة الدوري، بعدما حصد 7 نقاط من 5 جولات، بينما يأتي فرانكفورت في المركز 28 برصيد 4 نقاط.

وأشارت إلى أن عودة رافينيا إلى التشكيل الأساسي تعني خروج ماركوس راشفورد، بينما يواصل فيران توريس – الذي سجّل "هاتريك" في آخر ظهور – فرض نفسه في الهجوم إلى جانب لامين يامال الذي سيعود لشغل الجبهة اليمنى، ليشكّل الثلاثي الهجومي المنتظر أمام آينتراخت.

وفي وسط الملعب، يدرس فليك إدخال تغييرات مهمة بعودة الثنائي فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز إلى التشكيل الأساسي، بعدما شاركا لمدة نصف ساعة في مواجهة بيتيس، بينما سيكون بيدري القطعة المكملة لبناء خط الوسط.

أما الخط الخلفي، فسيكون جول كوندي أبرز المستبعدين، بعدما ظهر في هدفين من الأهداف الثلاثة التي استقبلها الفريق أمام بيتيس، ليفسح المجال أمام إريك جارسيا لشغل الجبهة اليمنى كأحد اللاعبين الأكثر اعتماداً من فليك في عدة مراكز.

وعلى مستوى قلب الدفاع، يتوقع أن يحافظ الثنائي باو كوبارسي وجيرارد مارتن على مركزيهما، مع استمرار أليخاندرو بالدي في الجهة اليسرى.

وفي حراسة المرمى، سيواصل خوان جارسيا الدفاع عن عرين برشلونة، بعدما وصفه فليك بأنه "الرقم واحد" بين الحُراس، رغم العودة المحتملة لمارك أندريه تير شتيجن.

وبحسب التوقعات الحالية، قد يجد روبرت ليفاندوفسكي نفسه على مقاعد البدلاء، بعدما فقد المهاجم البولندي مكانه الأساسي مؤخراً مع الانفجار التهديفي المميز لفيران توريس في الخط الأمامي.

في زيارتهم الأخيرة إلى كاتالونيا، أبريل/ نيسان 2022، وصل فريق أوليفر جلاسنر إلى ملعب كامب نو وكانت آمالهم في الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي معلقة بالميزان، بعد التعادل (1-1) في مباراة الذهاب على ملعب "دويتشه بانك بارك" قبل سبعة أيام.

وكما اتضح، لم يكن على مشجعي فرانكفورت القلق. أمام ما يقرب من 30 ألف مشجع مسافر، صدم فريق جلاسنر خصمه، الذي كان يخوض سلسلة من 15 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات، بتقديم درس في فن كرة القدم المرتدة.

ومنح هدف من ركلة جزاء لفيليب كوستيتش وتسديدة قوية بعيدة المدى من رافائيل بوري آينتراخت تقدما (2-0) في الشوط الأول، قبل أن يسجل كوستيتش مرة أخرى في منتصف الشوط الثاني ليضع الزوار على بُعد خطوات من المربع الذهبي.

وسجل برشلونة هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، قبل وبعد طرد المدافع إيفان نديكا، لكن فرانكفورت صمد ليحقق فوزا بنتيجة (3-2)، جعل بقية أوروبا تتوقف وتلاحظ ما يحدث.
اخترنا لك
استبعاده صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر.. بماذا رد الفرعون المصري
08:25 | 2025-12-09
إليكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والجزائر في كأس العرب
06:20 | 2025-12-09
هل سيغيب مبابي عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي؟
06:12 | 2025-12-09
بينها برشلونة وليفربول.. مواجهات نارية في ليلة دوري أبطال أوروبا
05:30 | 2025-12-09
صفعة أخرى.. كلوب يرفض تدريب ريال مدريد
04:50 | 2025-12-09
كأس العرب.. المغرب تهزم السعودية وعُمان تتجاوز جزر القمر
13:59 | 2025-12-08
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

التلميذات يتباكين.. سقف مدرسة ينهار خلال الدرس في البصرة
Play
التلميذات يتباكين.. سقف مدرسة ينهار خلال الدرس في البصرة
08:10 | 2025-12-09
"جمجمال" تغرق.. السيول تشل الحركة و"الحبل" وسيلة الإنقاذ
Play
"جمجمال" تغرق.. السيول تشل الحركة و"الحبل" وسيلة الإنقاذ
07:51 | 2025-12-09
شاهد.. الأمطار تُعيق وصول الطلاب إلى مدارسهم في كركوك
Play
شاهد.. الأمطار تُعيق وصول الطلاب إلى مدارسهم في كركوك
06:06 | 2025-12-09
أربيل.. الأمطار تُنعش شلال كلي علي بك وتعيد الحياة إليه(فيديو)
Play
أربيل.. الأمطار تُنعش شلال كلي علي بك وتعيد الحياة إليه(فيديو)
05:58 | 2025-12-09
صراع سياسي على الوزارات الخدمية
Play
صراع سياسي على الوزارات الخدمية
03:42 | 2025-12-09
سيول جبال مكحول تقطع طريق بغداد – الموصل (فيديو)
Play
سيول جبال مكحول تقطع طريق بغداد – الموصل (فيديو)
03:25 | 2025-12-09
مصرع سائقين اثنين بحادث سير في البصرة (فيديو)
Play
مصرع سائقين اثنين بحادث سير في البصرة (فيديو)
14:30 | 2025-12-08
طريق أربيل "مُعطل".. السيول تشل الحركة
Play
طريق أربيل "مُعطل".. السيول تشل الحركة
09:18 | 2025-12-08
مصحوب بأصوات انفجارات.. حريق ضخم يلتهم محلا في النعمانية (فيديو)
Play
مصحوب بأصوات انفجارات.. حريق ضخم يلتهم محلا في النعمانية (فيديو)
04:54 | 2025-12-08
سيول تجتاح وادي الشاي شرق طوز خورماتو في صلاح الدين (فيديو)
Play
سيول تجتاح وادي الشاي شرق طوز خورماتو في صلاح الدين (فيديو)
04:40 | 2025-12-08
