برشلونة أمام فرانكفورت لرد ثأر الثلاثية

ووفقاً لصحيفة "آس" ، يستعيد المدرب ، خدمات رافينيا بعد تعافيه من الحمل العضلي الذي حرمه من المشاركة في مباراة بسبب آلام في العضلة الضامة اليمنى، ليصبح أحد أهم الأسلحة الهجومية التي يعوّل عليها الفريق لمواصلة حلمه الأوروبي.ورغم ذلك تبقى المهمة معقّدة، إذ أن فوز برشلونة في مبارياته الثلاث المقبلة لا يضمن له التأهل بين أول 8 مراكز، بينما يتمسك النادي بالأمل الضعيف لتجنّب المشاركة في الملحق.ويحتل برشلونة المركز 18 في ترتيب مرحلة الدوري، بعدما حصد 7 نقاط من 5 جولات، بينما يأتي في المركز 28 برصيد 4 نقاط.وأشارت إلى أن عودة رافينيا إلى التشكيل الأساسي تعني خروج ماركوس راشفورد، بينما يواصل – الذي سجّل "هاتريك" في آخر ظهور – فرض نفسه في الهجوم إلى جانب الذي سيعود لشغل الجبهة اليمنى، ليشكّل الثلاثي الهجومي المنتظر أمام آينتراخت.وفي وسط الملعب، يدرس فليك إدخال تغييرات مهمة بعودة الثنائي وفيرمين لوبيز إلى التشكيل الأساسي، بعدما شاركا لمدة نصف ساعة في مواجهة ، بينما سيكون القطعة المكملة لبناء خط الوسط.أما الخط الخلفي، فسيكون جول كوندي أبرز المستبعدين، بعدما ظهر في هدفين من الأهداف الثلاثة التي استقبلها الفريق أمام بيتيس، ليفسح المجال أمام إريك جارسيا لشغل الجبهة اليمنى كأحد اللاعبين الأكثر اعتماداً من فليك في عدة مراكز.وعلى مستوى قلب الدفاع، يتوقع أن يحافظ الثنائي باو كوبارسي وجيرارد على مركزيهما، مع استمرار أليخاندرو بالدي في الجهة اليسرى.وفي حراسة المرمى، سيواصل خوان جارسيا الدفاع عن عرين برشلونة، بعدما وصفه فليك بأنه "الرقم واحد" بين الحُراس، رغم العودة المحتملة لمارك أندريه تير شتيجن.وبحسب التوقعات الحالية، قد يجد نفسه على مقاعد البدلاء، بعدما فقد المهاجم البولندي مكانه الأساسي مؤخراً مع الانفجار التهديفي المميز لفيران في الخط الأمامي.في زيارتهم الأخيرة إلى كاتالونيا، أبريل/ نيسان 2022، وصل فريق أوليفر جلاسنر إلى وكانت آمالهم في الوصول إلى نصف نهائي معلقة بالميزان، بعد التعادل (1-1) في مباراة الذهاب على ملعب "دويتشه بانك بارك" قبل سبعة أيام.وكما اتضح، لم يكن على مشجعي فرانكفورت القلق. أمام ما يقرب من 30 ألف مشجع مسافر، صدم فريق جلاسنر خصمه، الذي كان يخوض سلسلة من 15 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات، بتقديم درس في فن كرة القدم المرتدة.ومنح هدف من ركلة جزاء لفيليب كوستيتش وتسديدة قوية بعيدة المدى من رافائيل بوري آينتراخت تقدما (2-0) في الشوط الأول، قبل أن يسجل كوستيتش مرة أخرى في منتصف الشوط الثاني ليضع الزوار على بُعد خطوات من المربع الذهبي.وسجل برشلونة هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، قبل وبعد طرد المدافع نديكا، لكن فرانكفورت صمد ليحقق فوزا بنتيجة (3-2)، جعل بقية أوروبا تتوقف وتلاحظ ما يحدث.