مؤتمر صحفي: أبرز ما قاله مدرب العراق غراهام آرنولد وسعد ناطق قبل مواجهة الأردن

وقال آرنولد في المؤتمر الصحفي إن "فريق قوي"، لكن لاعبي مستعدون تماماً لهذه المواجهة.وأوضح آرنولد أن البطولة شكّلت "فرصة مهمة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم قبل مباراة الملحق"، مبيناً أنه اختار عدداً من لاعبي الدوري المحلي الذين "فاجأوه بأدائهم".وأضاف أن الفريق لعب "مباراة كاملة تقريباً أمام الجزائر وهو منقوص العدد"، ومع ذلك قدّم أداءً جيدا".وكشف المدرب أن الغيابات تشمل عدداً من اللاعبين المصابين، إضافة إلى غياب حسين علي بسبب الإيقاف، فيما أكد جاهزية للمشاركة، بينما تبقى مشاركة غير محسومة.وأشار إلى أن "الفترة الفاصلة بين المباريات قصيرة"، ما يتطلب منح اللاعبين مزيداً من الراحة.وأبدى آرنولد إعجاباً كبيراً بالبطولة، قائلاً إنها "تشبه "، مؤكداً أن الجماهير العراقية كان لها دور بارز، خصوصاً في مباراة الإمارات التي قلب فيها المنتخب النتيجة.من جانبه، قال لاعب المنتخب إن الفريق يحترم المنتخب "لكن هذا لا يمنعنا من تحقيق الفوز". وأكد أن هدف العراق الأكبر يبقى حسم بطاقة الملحق العالمي، مشيراً إلى أن المدرب يمتلك "23 لاعباً جاهزين بلا استثناء"، ولا يوجد فرق بين أساسي وبديل.