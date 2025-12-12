جوليان ألفاريز يوضح موقفه من شائعات انتقاله إلى برشلونة

ويعمل برشلونة حاليا على تجهيز قائمته للموسم المقبل ويضع النادي أولوية للتعاقد مع مهاجم صريح حيث ينتهي عقد في 30 يونيو.وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن برشلونة والمهاجم البولندي المخضرم سينفصلان بنهاية هذا الموسم.ويدرس برشلونة التوقيع مع عدة أسماء لتعزيز خط هجومه إلى جانب ويعد الأرجنتيني هدفهم الأول ومع ذلك فإن تكلفته الباهظة تستبعد انتقاله "للكامب نو" ويرتبط بعقد حتى 2030 وتبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو.وتلقى ألفاريز سؤالا جاء فيه: "دائما يتم الحديث كثيرا عن مستقبلك وكثيرا ما يتم ربطك ببرشلونة هل يزعجك ما يقال؟ وهل تشعر بأن اسمك يستخدم في هذه الحالة للحديث عن مستقبل قريب لك في ؟".ليجيب المهاجم الأرجنتيني عبر صحيفة "ماركا" قائلا: "انظروا لا يزعجني الأمر أحاول ألا أولي اهتماما كبيرا لكنني أعلم ما يقال إنه منتشر في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بما يقال على الإنترنت مما يحدث فعليا أنا أركز بشدة على هذا الموسم وعلى ما ينتظرني مع ".وأنهى جوليان ألفاريز قائلا: "أحاول كل ما يقال والتفكير في نفسي وفي مواصلة التطور كلاعب وفي تحقيق الفوز".جدير بالذكر أن ألفاريز خاض 21 مباراة هذا الموسم وأحرز 11 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وسجل 29 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 59 مباراة مع أتلتيكو الموسم الماضي.