مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
جوليان ألفاريز يوضح موقفه من شائعات انتقاله إلى برشلونة

رياضة

2025-12-12 | 07:30
جوليان ألفاريز يوضح موقفه من شائعات انتقاله إلى برشلونة
المصدر:
روسيا اليوم
89 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

رد الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على احتمالية انتقاله إلى برشلونة ليؤكد أنه على دراية بالتكهنات الحالية.

ويعمل برشلونة حاليا على تجهيز قائمته للموسم المقبل ويضع النادي أولوية للتعاقد مع مهاجم صريح حيث ينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي في 30 يونيو.

وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل ليفاندوفسكي ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن برشلونة والمهاجم البولندي المخضرم سينفصلان بنهاية هذا الموسم.

ويدرس برشلونة التوقيع مع عدة أسماء لتعزيز خط هجومه إلى جانب فيران توريس ويعد الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفهم الأول ومع ذلك فإن تكلفته الباهظة تستبعد انتقاله "للكامب نو" ويرتبط بعقد حتى 2030 وتبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو.

وتلقى ألفاريز سؤالا جاء فيه: "دائما يتم الحديث كثيرا عن مستقبلك وكثيرا ما يتم ربطك ببرشلونة هل يزعجك ما يقال؟ وهل تشعر بأن اسمك يستخدم في هذه الحالة للحديث عن مستقبل قريب لك في كامب نو؟".

ليجيب المهاجم الأرجنتيني عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "انظروا لا يزعجني الأمر أحاول ألا أولي اهتماما كبيرا لكنني أعلم ما يقال إنه منتشر في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بما يقال على الإنترنت مما يحدث فعليا أنا أركز بشدة على هذا الموسم وعلى ما ينتظرني مع أتلتيكو مدريد".

وأنهى جوليان ألفاريز قائلا: "أحاول تجاهل كل ما يقال والتفكير في نفسي وفي مواصلة التطور كلاعب وفي تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن ألفاريز خاض 21 مباراة هذا الموسم وأحرز 11 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وسجل 29 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 59 مباراة مع أتلتيكو الموسم الماضي.


البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
Play
البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
08:12 | 2025-12-12
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
Play
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
07:24 | 2025-12-12
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
Play
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
06:50 | 2025-12-12
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
Play
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
05:34 | 2025-12-12
بالفيديو.. سيول تقطع الطرق في العراق
Play
بالفيديو.. سيول تقطع الطرق في العراق
05:28 | 2025-12-12
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
Play
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
02:00 | 2025-12-12
خرق امني كبير في تكريت.. خلية بالزي الافغاني تغتال مختارا بعد 4 سنوات من تصفية عائلته (فيديو)
Play
خرق امني كبير في تكريت.. خلية بالزي الافغاني تغتال مختارا بعد 4 سنوات من تصفية عائلته (فيديو)
01:17 | 2025-12-12
حادث سير على جسر الجادرية.. ركاب (كيا) تعرضوا لاصابات (فيديو)
Play
حادث سير على جسر الجادرية.. ركاب (كيا) تعرضوا لاصابات (فيديو)
11:12 | 2025-12-11
سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
Play
سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
02:00 | 2025-12-11
"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!
Play
"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!
11:00 | 2025-12-10
