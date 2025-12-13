استقبال جنوني لميسي في الهند

واحتشدت الجماهير أمام المطار في مشهد جنوني حيث نظموا استقبالا مبهرا للأسطورة الأرجنتيني ميسي، وقاموا بالهتاف باسمه بشكل رائع، حيث ظهر نجم وهو يبتسم خلال تواجده في السيارة التي ستقله لمقر إقامته.ووصل قائد منتخب المتوَّج بكأس العالم إلى الهند في زيارة تمتد لثلاثة أيام، تبدأ في 13 كانون الاول، وسط استقبال جماهيري ضخم في المطار، قبل أن يحتشد الآلاف أيضًا أمام الفندق الذي يقيم فيه، ويضم الوفد المرافق لميسي كلا من بطل العالم دي بول، وزميله في إنتر .ومن المقرر أن يقضي الأرجنتينية يوما مزدحما في كولكاتا، يبدأه بالمشاركة في أنشطة ترويجية، قبل أن يُكرَّم رسميًا من قبل رئيسة وزراء ماماتا بانيرجي، وذلك خلال احتفالية كبرى تُقام في ملعب بحضور شخصيات بارزة، من بينها أسطورة الكريكيت سوراف جانغولي ونجم السينما الهندية شاروخان.كما سيشهد البرنامج افتتاح تمثال ضخم لميسي بارتفاع 70 قدما في منطقة ليك تاون، في حدث رمزي يخلّد مكانة “البرغوث” كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، وسط احتفاء جماهيري غير مسبوق.ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي حالت دون تمكّن عدد كبير من الجماهير من عن قرب، ظلّت الأجواء احتفالية، حيث وصف المشجعون اللحظة بأنها تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وسرعان ما تحولت الفنادق والشوارع والأماكن العامة الواقعة على مسار تحركاته إلى ساحات للاحتفال، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة التي يحظى بها ميسي في الهند.وتُأتي هذه الزيارة في توقيت بلغت فيه أسطورة ميسي ذروة جديدة عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم، وحصده للمرة الثامنة في رقم قياسي. وعلى مدار 72 ساعة، من المنتظر أن يتنقل النجم العالمي بين أربع مدن، جامعا بين لقاءات جماهيرية، وفعاليات كروية، واجتماعات رفيعة المستوى.وتُختتم جولة ميسي في نيودلهي، حيث من المقرر أن يلتقي ميسي برئيس الوزراء ، ليُسدل الستار على زيارة تركت الجماهير الهندية مبهورة ومفعمة بالحماسة.