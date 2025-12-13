Alsumaria Tv
استقبال جنوني لميسي في الهند

رياضة

2025-12-13 | 01:18
استقبال جنوني لميسي في الهند
87 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
وصل ليونيل ميسي برفقة لويس سواريز ورودريغو دي بول إلى مدينة كولكاتا، فجر اليوم السبت، ضمن جولة GOAT Tour 2025، حيث ينتظرهم برنامج حافل بالفعاليات واللقاءات مع عدد من أبرز الشخصيات العامة.

واحتشدت الجماهير الهندية أمام المطار في مشهد جنوني حيث نظموا استقبالا مبهرا للأسطورة الأرجنتيني ميسي، وقاموا بالهتاف باسمه بشكل رائع، حيث ظهر نجم إنتر ميامي وهو يبتسم خلال تواجده في السيارة التي ستقله لمقر إقامته.
ووصل قائد منتخب الأرجنتين المتوَّج بكأس العالم إلى الهند في زيارة تمتد لثلاثة أيام، تبدأ في 13 كانون الاول، وسط استقبال جماهيري ضخم في المطار، قبل أن يحتشد الآلاف أيضًا أمام الفندق الذي يقيم فيه، ويضم الوفد المرافق لميسي كلا من بطل العالم رودريغو دي بول، وزميله في إنتر ميامي لويس سواريز.
ومن المقرر أن يقضي الأسطورة الأرجنتينية يوما مزدحما في كولكاتا، يبدأه بالمشاركة في أنشطة ترويجية، قبل أن يُكرَّم رسميًا من قبل رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي، وذلك خلال احتفالية كبرى تُقام في ملعب سولت ليك بحضور شخصيات بارزة، من بينها أسطورة الكريكيت سوراف جانغولي ونجم السينما الهندية شاروخان.
كما سيشهد البرنامج افتتاح تمثال ضخم لميسي بارتفاع 70 قدما في منطقة ليك تاون، في حدث رمزي يخلّد مكانة “البرغوث” كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، وسط احتفاء جماهيري غير مسبوق.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي حالت دون تمكّن عدد كبير من الجماهير من مشاهدته عن قرب، ظلّت الأجواء احتفالية، حيث وصف المشجعون اللحظة بأنها تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وسرعان ما تحولت الفنادق والشوارع والأماكن العامة الواقعة على مسار تحركاته إلى ساحات للاحتفال، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة التي يحظى بها ميسي في الهند.
وتُأتي هذه الزيارة في توقيت بلغت فيه أسطورة ميسي ذروة جديدة عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم، وحصده الكرة الذهبية للمرة الثامنة في رقم قياسي. وعلى مدار 72 ساعة، من المنتظر أن يتنقل النجم العالمي بين أربع مدن، جامعا بين لقاءات جماهيرية، وفعاليات كروية، واجتماعات رفيعة المستوى.
وتُختتم جولة ميسي في نيودلهي، حيث من المقرر أن يلتقي ميسي برئيس الوزراء ناريندرا مودي، ليُسدل الستار على زيارة تركت الجماهير الهندية مبهورة ومفعمة بالحماسة.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
