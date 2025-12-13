Alsumaria Tv
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
المزيد
محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد الازمة الأخيرة

رياضة

2025-12-13 | 03:34
محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد الازمة الأخيرة
255 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

وأثار مستقبل الدولي المصري محمد صلاح جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة مع فريقه ليفربول إثر التصريحات النارية التي أطلقها بسبب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية وعدم مشاركته في اثنتين منها.


وتشير التقارير إلى أن مباراة برايتون قد تكون آخر فرصة لصلاح للعب مع ليفربول هذا العام قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشارك النجم المصري كأساسي في أي من آخر أربع مباريات للنادي وكان على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في مباراة لييدز الأسبوع الماضي، حيث أعرب عن شعوره بأنه تم التخلص منه وأن علاقته مع سلوت قد أصبحت معدومة.

وربطت عدة مصادر المهاجم البالغ من العمر 33 عاما بالرحيل نحو وجهات مختلفة أبرزها الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي.
ومع ذلك قد يقلب محمد صلاح كل المعطيات ويفرض نفسه مجددا على ليفربول ويجبر النادي على الإبقاء عليه لعدة اعتبارات.

يقود صلاح منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 21 ديسمبر بالمغرب وفي حال تألقه وقيادته "الفراعنة" للتتويج باللقب وإنهائه البطولة كأحد أبرز نجومها فإن ذلك سيعزز من قيمته الفنية ويضع إدارة "الريدز" ومدربه في موقف محرج خاصة إذا ثبت أن تراجع مستواه مرتبط بتراجع أداء الفريق ككل.

وشهد مستوى النجم المصري تراجعا هذا الموسم بعد موسم استثنائي قاد خلاله الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب.
اخترنا لك
استبعاد تشيزني وتواجد شتيغن.. قائمة برشلونة ضد أوساسونا
07:14 | 2025-12-13
هرج ومرج واقتحام جماهيري لملعب هندي استضاف ميسي (فيديو)
05:35 | 2025-12-13
زيد إسماعيل وأكام هاشم في التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس العرب
04:52 | 2025-12-13
الفنان أحمد السقا يوجه رسالة إلى فريق ليفربول
04:39 | 2025-12-13
كم تبلغ تكلفة مصافحة ميسي والتقاط صورة معه؟
04:22 | 2025-12-13
قبل المواجهة.. خبر سار للاعبي برشلونة
03:51 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
21.53%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
21.21%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
16.3%
02:41 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
02:41 | 2025-12-13
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
15.65%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
13.87%
03:46 | 2025-12-12
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:46 | 2025-12-12
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
11.44%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر
Play
شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر
05:29 | 2025-12-13
بالفيديو.. انفجار في السليمانية
Play
بالفيديو.. انفجار في السليمانية
02:12 | 2025-12-13
انتصارات واستعادة التوازن في 2026... برج العذراء عل موعد مع سنة واعدة!
Play
انتصارات واستعادة التوازن في 2026... برج العذراء عل موعد مع سنة واعدة!
02:00 | 2025-12-13
قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر
Play
قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر
14:46 | 2025-12-12
البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
Play
البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
08:12 | 2025-12-12
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
Play
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
07:24 | 2025-12-12
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
Play
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
06:50 | 2025-12-12
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
Play
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
05:34 | 2025-12-12
بالفيديو.. سيول تقطع الطرق في العراق
Play
بالفيديو.. سيول تقطع الطرق في العراق
05:28 | 2025-12-12
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
Play
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
02:00 | 2025-12-12
