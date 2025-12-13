محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد الازمة الأخيرة

وتشير التقارير إلى أن مباراة قد تكون آخر فرصة لصلاح للعب مع هذا العام قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب في الإفريقية.ولم يشارك النجم المصري كأساسي في أي من آخر أربع مباريات للنادي وكان على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في مباراة لييدز الأسبوع الماضي، حيث أعرب عن شعوره بأنه تم التخلص منه وأن علاقته مع سلوت قد أصبحت معدومة.وربطت عدة مصادر المهاجم البالغ من العمر 33 عاما بالرحيل نحو وجهات مختلفة أبرزها والدوري الأمريكي.ومع ذلك قد يقلب كل المعطيات ويفرض نفسه مجددا على ليفربول ويجبر النادي على الإبقاء عليه لعدة اعتبارات.يقود صلاح منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 21 بالمغرب وفي حال تألقه وقيادته " " للتتويج باللقب وإنهائه البطولة كأحد أبرز نجومها فإن ذلك سيعزز من قيمته الفنية ويضع إدارة "الريدز" ومدربه في موقف محرج خاصة إذا ثبت أن تراجع مستواه مرتبط بتراجع أداء الفريق ككل.وشهد مستوى النجم المصري تراجعا هذا الموسم بعد موسم استثنائي قاد خلاله الفريق للتتويج بلقب وحصد الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب.