ضربة قاسية قد تُبعده 9 أشهر.. تفاصيل إصابة الأردني يزن النعيمات

حقق منتخب الفوز على 1-0 في الدور ربع النهائي من 2025، في مواجهة شهدت تسجيل الهدف الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 40، ليضرب موعداً مع الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي.وكان قد شارك أساسيًا في مباراة والعراق التي جمعتهما الجمعة في الدور ربع النهائي من العرب 2025، قبل أن يتعرض للإصابة بعد سقوطه على الأرض، دون أن يتمكن على إثر ذلك من استكمال المباراة.وبحسبأن النعيمات قد خضع للفحوص الطبية والصور الإشعاعية اللازمة، التي أظهرتوتوقع غياب النعيمات عن الملاعب لفترة زمنية طويلة، مما يعني أن، مما يشكل ضربة موجعة لطموحات النشامى في المنافسة على اللقب.سجل النعيمات هدفاً في بطولة كأس العرب الحالية في مرمى الإمارات، حيث كان يأمل مواصلة مشواره في المنافسات، إلا أن الإصابة بددت طموحاته بشكل كامل.غياب النعيمات عن المواجهة المقبلة أمام السعودية سيدخل الجهاز الفني بقيادة جمال السلامي في حسابات جديدة للبحث عن بديل مناسب.يعتبر يزن النعيمات أحد أبرز نجوم كرة القدم الأردنية على مر التاريخ، حيث بدأ مسيرته مع فريق سحاب، ومنه خاض أول تجربة احترافية مع ، وبعد موسمين انتقل للعربي في أيضًا.جدير بالذكر أن المعلومات الصحفية السابقة، تحدثت عن مفاوضات مكثفة بين النعيمات والأهلي المصري، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف العملاق الأحمر في المرحلة المقبلة، دون أن يُعرف حتى الآن مصير هذه المفاوضات بعد إصابة اللاعب، علمًا أن النعيمات يرتبط بعقد مستمر مع العربي القطري حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران للعام 2027.