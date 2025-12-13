كم تبلغ تكلفة مصافحة ميسي والتقاط صورة معه؟

ومن المرتقب أن يجري نجم فريق الأميركي جولة تستمر ثلاثة أيام في الهند، ستبدأ اليوم السبت من مدينة كولكاتا ثم ، ومومباي، ونيودلهي.وسيكشف خلال جولته في الهند عن نصب تذكاري له يبلغ ارتفاعه 21 مترا.وفي إطار هذه الجولة أعلن المنظمون عن باقة "اللقاء والترحيب" بسعر يقارب 1100 دولار، وتتضمن مصافحة ميسي وأخذ صورة جماعية معه برفقة 6 أشخاص، إضافة إلى الدخول لصالة لتقديم الأطعمة الفاخرة والمشروبات الخفيفة، وتذكرة ضيافة لمرحلة من الجولة.ووصف المنظمون هذه التجربة بأنها "فرصة تحدث مرة واحدة في العمر"، وفقا لما ذكره موقع "تيربونا" الرياضي.ويمكن للمعجبين زيارة منطقة المشجعين "هولا ميسي" التي تضم مجسما بالحجم الطبيعي لميسي جالسا على عرش، وقاعة مزينة بعدد من جوائزه، إضافة إلى إعادة تصميم لمنزله في ، حيث تجلس دمى تمثل اللاعب وعائلته على الشرفة.وسيحتضن ملعب "سالت ليك ستاديوم"، الذي استضاف ميسي في عام 2011 خلال فوز على فنزويلا، حفلا موسيقيا وفعاليات خاصة.وسيلتقي ميسي بنجوم كرة القدم وممثلين من بينهم نجم .وسيشارك النجم الأرجنتيني في مباريات كرة القدم بجميع المدن الأربع التي سيزورها.