كم تبلغ تكلفة مصافحة ميسي والتقاط صورة معه؟

ومن المرتقب أن يجري نجم فريق إنتر ميامي
الأميركي جولة تستمر ثلاثة أيام في الهند، ستبدأ اليوم السبت من مدينة كولكاتا ثم حيدر أباد
، ومومباي، ونيودلهي.
وسيكشف ميسي
خلال جولته في الهند عن نصب تذكاري له يبلغ ارتفاعه 21 مترا.
وفي إطار هذه الجولة أعلن المنظمون عن باقة "اللقاء والترحيب" بسعر يقارب 1100 دولار، وتتضمن مصافحة ميسي وأخذ صورة جماعية معه برفقة 6 أشخاص، إضافة إلى الدخول لصالة لتقديم الأطعمة الفاخرة والمشروبات الخفيفة، وتذكرة ضيافة لمرحلة دلهي
من الجولة.
ووصف المنظمون هذه التجربة بأنها "فرصة تحدث مرة واحدة في العمر"، وفقا لما ذكره موقع "تيربونا" الرياضي.
ويمكن للمعجبين زيارة منطقة المشجعين "هولا ميسي" التي تضم مجسما بالحجم الطبيعي لميسي جالسا على عرش، وقاعة مزينة بعدد من جوائزه، إضافة إلى إعادة تصميم لمنزله في ميامي
، حيث تجلس دمى تمثل اللاعب وعائلته على الشرفة.
وسيحتضن ملعب "سالت ليك ستاديوم"، الذي استضاف ميسي في عام 2011 خلال فوز الأرجنتين
على فنزويلا، حفلا موسيقيا وفعاليات خاصة.
وسيلتقي ميسي بنجوم كرة القدم وممثلين من بينهم نجم بوليوود شاروخان
.
وسيشارك النجم الأرجنتيني في مباريات كرة القدم بجميع المدن الأربع التي سيزورها.