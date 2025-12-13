الفنان أحمد السقا يوجه رسالة إلى فريق ليفربول

ووجه السقا، في الفيديو الذي أثار ضجة واسعة وانتشر سريعا على المنصات المختلفة، رسائل باللغة إلى جمهور وإدارة ، دفاعا عن النجم المصري، وذكرهم فيها بما قدمه صلاح للنادي على مدار الأعوام الماضية، وتابع قائلا: "لو افترضنا عدم لعب صلاح لليفربول في السنوات الـ8 الأخيرة، هل تعتقدون أنكم كنتم ستحصدون كل هذه الألقاب؟ لا أعتقد".ووصف السقا، بالأيقونة المصرية والعربية وكذلك للشعب الإنجليزي، ودعا إدارة ليفربول إلى إعادة النظر في موقفها وإظهار الاحترام لـ" محمد صلاح".الفيديو تحول سريعا إلى "تريند" وسط موجة تعليقات هائلة اتجه كثير منها إلى التعجب من اقتحام السقا لهذه الأزمة وتوجيهه الرسائل لإدارة النادي الإنجليزي، كما أبدى البعض تعجبهم من وصفه محمد صلاح بـ"الكوتش" رغم أنه لاعب وليس مدربا.وفي فيديو آخر بالعربية، وجه السقا رسالة إلى صلاح، قائلا: "المثل بيقول يا جبل ما يهزك ريح، شوف أنت جبت كام بطولة لليفربول، وأنت فخر العرب فعلا وخلي ثقتك في نفسك تزيد مش تقل.. ركز يا صلاح إحنا حاطين عليك أمل كبير جدا في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم".واختفى الفيديو الأول بعد وقت قصير من انتشار وتوجيه البعض انتقادات للفنان المصري، لكنه سارع موضحا بعدم حذفه للفيديو، وكتب: "ملحوظه أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح الموجه لنادي ليفربول ولكن فوجئت بحذفه زيي زيكم، واضح إني دخلت في منطقه مش بتاعتي، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح (coach) الكلمه زعلتهم".وانهالت التعليقات على السقا، ونشر أحد المعلقين صورة ساخرة من فيلم سينمائي مصري، وعلق قائلا: "إدارة ليفربول وهي بتتفرج ع فيديو أحمد السقا".وأعاد آخر نشر الفيديو معلقا: "رسالة السقا لإدارة ليفربول.. بيان رقم (1) السبت 13 كانون الأوّل 2025"، فيما وصف مدون آخر الفيديو بالمحرج، قائلا: "لو حد عايز يعمل أي شيء محرج في يتفضل أحمد السقا خلص إحراج الشهر كله".كما شبه آخر الرسالة بلقطة من فيلم "القرموطي" ورسالته التي وجهها للرئيس الأمريكي السابق بسبب الحرب على ، وانزعاج الرئيس الأمريكي لدى الفيديو.وكتب آخر مشبها الواقعة بصراع السقا مع خصمه في أحد أفلامه المعروفة: "السقا باعت رسالة تحذيرية لإدارة ليفربول، فاكرهم علي الحلاوني في فيلم الديلر".كما حاول آخرون، تخيل رد لليفربول، والذي دخل في صدام مع صلاح، بشكل ساخر ونشر أحد المعلقين مقطعا للإعلامي الشهير ، وهو يقول: "انزلي راجل لراجل هنا ووريني نفسك، إحنا رجالة وطول عمرنا رجالة وعمرنا ما خوفنا".وكان صلاح قد دخل في صدام مع سلوت، بعد استبعاده من المشاركة في المباريات ووصف تعامل المدير الفني وإدارة النادي معه بأنهم ألقوه "تحت الحافلة" في ظل النتائج السلبية المتكررة التي مني بها الفريق الإنجليزي مؤخرا، لكن في مؤشر على انتهاء الأزمة، أعاد المدرب الهولندي النجم المصري إلى قائمة الفريق مجددا التي ستخوض مباراة اليوم، بعد استبعاده من مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.