Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هجوم في السودان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من مونديال 2026

رياضة

2025-12-13 | 14:29
الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من مونديال 2026
المصدر:
روسيا اليوم
438 شوهد

يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أزمة قانونية ومالية خطيرة قد تلقي بظلالها على مستقبل الكرة الأرجنتينية، بل وقد تهدد مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، فقد كثفت السلطات القضائية الأرجنتينية تحقيقاتها في شبهات فساد مالي داخل الاتحاد، وصلت إلى حد مداهمة مقراته الرسمية بحثا عن وثائق تثبت وجود معاملات مالية مشبوهة.

وتم مؤخرا وفقا لذات المصدر، تفتيش مقر فاخر يعتقد أنه مملوك لكلاوديو "تشيكي" تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، وبالتعاون مع بابلو توفيغينو، أمين الصندوق، حيث عثرت السلطات على أسطول فاخر من السيارات الفارهة.

وشمل الضبط 45 سيارة وسبع دراجات نارية، من بينها سيارة فيراري "F430" تتجاوز قيمتها نصف مليون يورو، إضافة إلى ثلاث سيارات بورش.

وجميع هذه المركبات والممتلكات مسجلة باسم شركة تُدعى "ريال سنترال SRL"، يملكها لوتشيانو بانتانو، أحد مسؤولي الاتحاد، ووالدته المتقاعدة، وهي جهات تؤكد النيابة العامة أنها لا تملك القدرة المالية على اقتناء مثل هذه الأصول الفاخرة.

وتشير صحيفة "La Nacion" إلى أن التحقيق يكتسي طابعا استثنائيا من حيث الحجم والتأثير، إذ امتدت عمليات التفتيش خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 15 ناديا رياضيا، فضلا عن مكاتب رئيسية في وسط بوينس آيرس.

وشملت المداهمات مقرات الاتحاد الأرجنتيني والسوبرليغا، إضافة إلى أندية الدرجة الأولى مثل رايسينغ، إندبندينتي، سان لورينزو، أرجنتينوس جونيورز، بانفيلد، بلاتينسي، وباراكاس سينترال، بالإضافة إلى فرق من درجات أدنى.

ويأتي هذا الانفجار القضائي في وقت تنتظر فيه الأوساط الرياضية تأكيد إقامة "الفيناليسيما"، المباراة المرتقبة بين الأرجنتين (بطلة العالم وأمريكا الجنوبية) وإسبانيا (بطلة أوروبا)، والتي باتت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء جراء استمرار التحقيقات.

من جهته، يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التطورات عن كثب، ويجهز خيارات تدخل محتملة، قد تصل وفق ما أشارت إليه "La Nacion" إلى فرض عقوبات قاسية، تشمل استبعاد الأرجنتين من مونديال 2026 في حال تأكدت وجود مخالفات جسيمة تمس نزاهة الإدارة الرياضية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين الذي توج بالنسخة الأخيرة لكأس العالم عام 2022 في قطر، سينافس في مونديال 2026 في المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبات الجزائر والأردن النمسا.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
برشلونة يحقق فوزا صعبا على أوساسونا في الليجا
14:54 | 2025-12-13
العراق يحقق المركز الثاني عالمياً في بطولة الكيوكوشنكاي
14:02 | 2025-12-13
كأس العرب.. جدول مباريات ومواعيد نصف النهائي
13:10 | 2025-12-13
صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي
12:55 | 2025-12-13
بمشاركة صلاح.. ليفربول يتجاوز برايتون بهدفين في الدوري الإنجليزي
12:18 | 2025-12-13
استبعاد تشيزني وتواجد شتيغن.. قائمة برشلونة ضد أوساسونا
07:14 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
22.68%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
21.24%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
15.36%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
15.33%
02:41 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
02:41 | 2025-12-13
غداً.. محافظة عراقية تعطل دوام المدارس بسبب الطقس
14.25%
09:15 | 2025-12-13
غداً.. محافظة عراقية تعطل دوام المدارس بسبب الطقس
09:15 | 2025-12-13
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
11.13%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

انهيار منزل مكون من 4 طوابق في النجف (فيديو)
Play
انهيار منزل مكون من 4 طوابق في النجف (فيديو)
12:08 | 2025-12-13
تظاهرة في الشرش شمال البصرة للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة ملوحة المياه
Play
تظاهرة في الشرش شمال البصرة للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة ملوحة المياه
07:56 | 2025-12-13
شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر
Play
شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر
05:29 | 2025-12-13
بالفيديو.. انفجار في السليمانية
Play
بالفيديو.. انفجار في السليمانية
02:12 | 2025-12-13
انتصارات واستعادة التوازن في 2026... برج العذراء عل موعد مع سنة واعدة!
Play
انتصارات واستعادة التوازن في 2026... برج العذراء عل موعد مع سنة واعدة!
02:00 | 2025-12-13
قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر
Play
قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر
14:46 | 2025-12-12
البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
Play
البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما
08:12 | 2025-12-12
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
Play
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
07:24 | 2025-12-12
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
Play
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
06:50 | 2025-12-12
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
Play
بالفيديو.. حوادث مميتة على سريع البصرة الدولي
05:34 | 2025-12-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.