الأرجنتين تواجه خطر الاستبعاد من مونديال 2026

ووفقا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، فقد كثفت الأرجنتينية تحقيقاتها في شبهات فساد مالي داخل الاتحاد، وصلت إلى حد مداهمة مقراته الرسمية بحثا عن وثائق تثبت وجود معاملات مالية مشبوهة.وتم مؤخرا وفقا لذات المصدر، تفتيش مقر فاخر يعتقد أنه مملوك لكلاوديو "تشيكي" تابيا، رئيس ، وبالتعاون مع توفيغينو، أمين الصندوق، حيث عثرت السلطات على أسطول فاخر من السيارات الفارهة.وشمل الضبط 45 سيارة وسبع دراجات نارية، من بينها سيارة فيراري "F430" تتجاوز قيمتها نصف مليون يورو، إضافة إلى ثلاث سيارات بورش.وجميع هذه المركبات والممتلكات مسجلة باسم شركة تُدعى "ريال سنترال SRL"، يملكها لوتشيانو بانتانو، أحد مسؤولي الاتحاد، ووالدته المتقاعدة، وهي جهات تؤكد أنها لا تملك القدرة المالية على اقتناء مثل هذه الأصول الفاخرة.وتشير صحيفة "La Nacion" إلى أن التحقيق يكتسي طابعا استثنائيا من حيث الحجم والتأثير، إذ امتدت عمليات التفتيش خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 15 ناديا رياضيا، فضلا عن مكاتب رئيسية في وسط .وشملت المداهمات مقرات الاتحاد الأرجنتيني والسوبرليغا، إضافة إلى أندية الدرجة الأولى مثل رايسينغ، إندبندينتي، سان لورينزو، أرجنتينوس جونيورز، بانفيلد، بلاتينسي، وباراكاس سينترال، بالإضافة إلى فرق من درجات أدنى.ويأتي هذا الانفجار القضائي في وقت تنتظر فيه الأوساط الرياضية تأكيد إقامة "الفيناليسيما"، المباراة المرتقبة بين (بطلة العالم وأمريكا الجنوبية) وإسبانيا (بطلة أوروبا)، والتي باتت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء جراء استمرار التحقيقات.من جهته، يراقب " "، التطورات عن كثب، ويجهز خيارات تدخل محتملة، قد تصل وفق ما أشارت إليه "La Nacion" إلى فرض عقوبات قاسية، تشمل استبعاد الأرجنتين من مونديال 2026 في حال تأكدت وجود مخالفات جسيمة تمس نزاهة في البلاد.تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين الذي توج بالنسخة الأخيرة لكأس العالم عام 2022 في قطر، سينافس في مونديال 2026 في المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبات الجزائر والأردن .