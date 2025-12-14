Alsumaria Tv
ملامح خصم العراق تتضح: سورينام يغرق بالأزمات وبوليفيا تسبق الجميع بالتحضير

رياضة

2025-12-14 | 03:41
ملامح خصم العراق تتضح: سورينام يغرق بالأزمات وبوليفيا تسبق الجميع بالتحضير
المصدر:
الصباح
421 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

منتخبا سورينام وبوليفيا، اللذان سيلتقيان لتحديد الطرف الذي سيواجه منتخبنا في المرحلة المقبلة بالمكسيك في آذار المقبل، يسيران في مسارين متباينين تماماً، إذ يظهر المنتخب البوليفي بأعلى درجات الجاهزية والتنظيم، في وقت يغرق فيه نظيره السورينامي بأزمة معقّدة تهدّد حضوره من الأساس في الملحق.

أزمة تتفاقم في سورينام
لم تمضِ سوى أيام على الصدمة الأولى المتمثلة باستقالة المدرب ستانلي مينزو، عقب موجة غضب واسعة من الإعلام والجماهير إثر الخسارة أمام غواتيمالا، حتى تفجّرت أزمة أشد وطأة قد تُقصي سورينام عن الملحق قبل انطلاقه، مينزو، الذي قاد المنتخب إلى أفضل مشوار في تاريخه خلال التصفيات، غادر تحت ضغط ضياع بطاقة التأهل المباشر، غير أن ما أعقب ذلك كان أخطر، إذ أصدرت المحكمة المحلية في سورينام قراراً بتجميد أرصدة اتحاد الكرة، بناءً على شكوى قدّمها أحد المرشحين السابقين لرئاسة الاتحاد مع أحد أعضاء قائمته، على خلفية استبعاد قائمتهما من الانتخابات بعد انسحاب بعض الأعضاء.

(فيفا) يهدد
وبحسب لوائح الاتحاد الدولي، يُعد هذا الإجراء تدخّلاً حكومياً مباشراً، كون القضية يفترض أن تُعالج داخل الإطار الرياضي دون اللجوء إلى القضاء المحلي، قرار التجميد أدخل الاتحاد في حالة شلل إداري ومالي، وفتح الباب أمام تصعيد قد يصل إلى إيقاف النشاط الرياضي مؤقتاً، وهو ما يضع مشاركة سورينام في الملحق العالمي على المحك.

منتخب بلا قيادة فنية
الشلل الإداري عطّل مفاوضات التعاقد مع مدرب جديد، ولم ينجح الاتحاد حتى الآن في إيجاد بديل، وقد أشار مدير المنتخب بريان تيفريدن إلى إمكانية تكليف المدرب المساعد هينك فريزر بالمهمة مؤقتاً، في محاولة للحفاظ على قدر من الاستقرار، غير أن المشهد ما يزال ضبابياً، سورينام تدخل الملحق بلا مدرب ثابت، وبلا رؤية واضحة، وفي ظل ارتباك إداري غير مسبوق.

بوليفيا.. إعداد مثالي
في الجهة المقابلة، يعيش المنتخب البوليفي مرحلة تحضير نموذجية، إذ أعدّ الاتحاد برنامجاً موسّعاً يتضمن ثماني مباريات تجريبية قبل انطلاق الملحق، خاض الفريق نصفها حتى الآن أمام الأردن وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وحقق فوزاً وحيداً جاء على حساب الأردن بهدف دون رد.

وتتبقى أربع مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء بيرو في (21) كانون الأول الحالي، تليها سلسلة مباريات في كانون الثاني المقبل أمام منتخبات من أميركا الشمالية، تشمل بنما والمكسيك والدومينيكان. وقد أُعلن رسمياً عن مواجهة بنما في (18) من الشهر نفسه، بينما أكدت تقارير صحفية بوليفية ومكسيكية إقامة لقاء المكسيك في (25) من الشهر المقبل بدلاً من مباراة تنزانيا التي أُلغيت، على أن تُختتم السلسلة بمواجهة الدومينيكان في (29) كانون الثاني، وفق ما أوردته الصحافة المحلية.

اللاعبون المحليون
جميع مباريات بوليفيا ستُقام خارج أيام التوقف الدولي، ما يعني غياب محترفي الخارج، والاعتماد على لاعبي الدوري المحلي، الذين باشر الجهاز الفني تجميعهم منذ الأسبوع الماضي، تمهيداً لدخول مرحلة إعداد مكثفة، تعكس رغبة واضحة في تعزيز روح المنافسة العالية ورفع منسوب التحدي قبل خوض الملحق.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

ملامح خصم العراق تتضح

سورينام يغرق بالأزمات وبوليفيا تسبق الجميع بالتحضير

الاتحاد الدولي

كوريا الجنوبية

السومرية نيوز

اتحاد الكرة

سومرية نيوز

غواتيمالا

السومرية

اليابان

