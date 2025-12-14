ملامح خصم العراق تتضح: سورينام يغرق بالأزمات وبوليفيا تسبق الجميع بالتحضير

لم تمضِ سوى أيام على الصدمة الأولى المتمثلة باستقالة المدرب مينزو، عقب موجة غضب واسعة من الإعلام والجماهير إثر الخسارة أمام ، حتى تفجّرت أزمة أشد وطأة قد تُقصي سورينام عن الملحق قبل انطلاقه، مينزو، الذي قاد المنتخب إلى أفضل مشوار في تاريخه خلال التصفيات، غادر تحت ضغط ضياع بطاقة التأهل المباشر، غير أن ما أعقب ذلك كان أخطر، إذ أصدرت المحكمة المحلية في سورينام قراراً بتجميد أرصدة ، بناءً على شكوى قدّمها أحد المرشحين السابقين لرئاسة الاتحاد مع أحد أعضاء قائمته، على خلفية استبعاد قائمتهما من الانتخابات بعد انسحاب بعض الأعضاء.وبحسب لوائح ، يُعد هذا الإجراء تدخّلاً حكومياً مباشراً، كون القضية يفترض أن تُعالج داخل الإطار الرياضي دون إلى القضاء المحلي، قرار التجميد أدخل الاتحاد في حالة شلل إداري ومالي، وفتح الباب أمام تصعيد قد يصل إلى إيقاف النشاط الرياضي مؤقتاً، وهو ما يضع مشاركة سورينام في الملحق العالمي على المحك.الشلل الإداري عطّل مفاوضات التعاقد مع مدرب جديد، ولم ينجح الاتحاد حتى الآن في إيجاد بديل، وقد أشار مدير المنتخب بريان تيفريدن إلى إمكانية تكليف المدرب المساعد هينك فريزر بالمهمة مؤقتاً، في محاولة للحفاظ على قدر من الاستقرار، غير أن المشهد ما يزال ضبابياً، سورينام تدخل الملحق بلا مدرب ثابت، وبلا رؤية واضحة، وفي ظل ارتباك إداري غير مسبوق.في الجهة المقابلة، يعيش المنتخب البوليفي مرحلة تحضير نموذجية، إذ أعدّ الاتحاد برنامجاً موسّعاً يتضمن ثماني مباريات تجريبية قبل انطلاق الملحق، خاض الفريق نصفها حتى الآن أمام وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وحقق فوزاً وحيداً جاء على حساب الأردن بهدف دون رد.وتتبقى أربع مواجهات أخرى، تبدأ بلقاء بيرو في (21) كانون الأول الحالي، تليها سلسلة مباريات في كانون الثاني المقبل أمام منتخبات من أميركا الشمالية، تشمل بنما والمكسيك والدومينيكان. وقد أُعلن رسمياً عن مواجهة بنما في (18) من الشهر نفسه، بينما أكدت تقارير صحفية بوليفية ومكسيكية إقامة لقاء في (25) من الشهر المقبل بدلاً من مباراة تنزانيا التي أُلغيت، على أن تُختتم السلسلة بمواجهة الدومينيكان في (29) كانون الثاني، وفق ما أوردته الصحافة المحلية.جميع مباريات بوليفيا ستُقام خارج أيام التوقف الدولي، ما يعني غياب محترفي الخارج، والاعتماد على لاعبي الدوري المحلي، الذين باشر الجهاز الفني تجميعهم منذ الأسبوع الماضي، تمهيداً لدخول مرحلة إعداد مكثفة، تعكس رغبة واضحة في تعزيز روح المنافسة العالية ورفع منسوب التحدي قبل خوض الملحق.